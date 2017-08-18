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‘Anlamadım! da kim?’

OKAN FİLİZÇAY

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 18.8.2017
‘Anlamadım! Katie Holmes da kim?’

, ’la birlikte ABD yapımı bir filmde rol alması için yapılan teklifi ‘Onu tanımıyorum’ diyerek reddetmişti. Tatlıtuğ, Holmes’un bu sözü sorulunca ‘O da kim?’ dedi

Geçtiğimiz hafta 'un ABD yapımı bir filmde rol alacağı öğrenilmişti. Çekimlerine ay sonunda ABD'de başlanması planlanan film için Kıvanç Tatlıtuğ'a partner olması için 'a teklif götürülmüştü. Holmes, "Kıvanç Tatlıtuğ'u tanımıyorum" diyerek teklifi reddetmişti. Önceki gün Akmerkez'de alışveriş turuna çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, habercilerin sorularından kaçmak istedi. Holmes'un film teklifini reddettiği sorulunca "Anlamadım, kim?" diyerek kendisini tanımamazlıktan geldi. Tatlıtuğ, "Bunlar önemsiz şeyler, böyle şeyler hakkında konuşmak istemiyorum. Acelem var" diyerek alışverişini yarıda bırakıp AVM'den ayrıldı.
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‘Anlamadım! Katie Holmes da kim?’
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