‘Anlamadım! Katie Holmes da kim?’

Geçtiğimiz hafta Kıvanç Tatlıtuğ
'un ABD yapımı bir filmde rol alacağı öğrenilmişti. Çekimlerine ay sonunda ABD'de başlanması planlanan film için Kıvanç Tatlıtuğ'a partner olması için Katie Holmes
'a teklif götürülmüştü. Holmes, "Kıvanç Tatlıtuğ'u tanımıyorum" diyerek teklifi reddetmişti. Önceki gün Akmerkez'de alışveriş turuna çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, habercilerin sorularından kaçmak istedi. Holmes'un film teklifini reddettiği sorulunca "Anlamadım, kim?" diyerek kendisini tanımamazlıktan geldi. Tatlıtuğ, "Bunlar önemsiz şeyler, böyle şeyler hakkında konuşmak istemiyorum. Acelem var" diyerek alışverişini yarıda bırakıp AVM'den ayrıldı.