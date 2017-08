Hayatımın üç yılı Maldivler’de gibi geçti

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü şarkıcı Deniz Seki , önceki gün GÜNAYDIN 'ı ziyaret etti. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra hızlı bir şekilde hayata adapte olan ve konser maratonuna başlayan Seki, cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez bir gazeteye geldi. Seki, tek tek herkesle tokalaşıp hal hatır sordu. Hepimiz Seki'nin bu süreçte neler yaşadığını merak ediyorduk. Bu nedenle tüm ekip, Seki ile bir araya gelip sohbet ettik. Ünlü şarkıcının yaşadığı her şeyi içine sindirip hiçbir şeye isyan etmediğini gördük. Hatta Seki konuşmamız boyunca cezaevinden 'Maldivler' diye bahsetti...Görüştüğüm arkadaşlarım var. Oradaki dostluklar başka. Asıl, evine gidecek tarihi erteleyip sırf konserime gelebilmek için özgürlüğünü feda eden var. Koğuşta şarkılarımı ilk ona söylerdim.Ne kadar unutmak istesen de bir şekilde hayat hatırlatıyor. Müdürümle ve savcımla görüşüyorum, hal hatırlarını soruyorum. Ben dostuna çok sahip çıkan bir insanım. Vefa benim için çok önemli. İyiliğini ve güler yüzünü gördüğüm herkesi arayıp sorarım. Artık yeni bir hayat, yeni bir sayfa, yeni bir enerji, özlem, kavuşma; hepsi bir arada.Çilehanedeydim. 10 metrekare yerde kolay mı üç sene yaşamak? Olmuşla ölmüşün çaresi yok. Şarkımda da yazdım 'Büyümüşsündür' diye. Yanmadan sönmüyor insan.Aslında yine olduğum gibiyim ama öyle hikayeler dinledim ki; hayatın içindeki insanların dert ettikleri şeyler artık bana sığ ve hafif geliyor. O insanlar gelip göğsümde ağladı. Ben aynı zamanda koğuş mümessiliydim, yani 'Onları nasıl telkin edeceğim?' diye de düşünüyordum. Hayat tahmin edemeyeceğiniz şeylerden ibaret. Mesela trafik kazası yüzünden orada olan bir sürü arkadaş vardı. Allah korusun, herkesin başına gelebilecek bir şey bu.Hep sabrederek. Bir kere orada Allah ile baş başasın ve bir yolculuğa çıkıyorsun. Küçücük bir odada sürekli kendini sorguluyorsun. Ben empati yeteneği gelişmiş bir insanım. Orada bin 100 kadın vardı. Ben giderken o bin 100 kadın beni arkamdan alkışladı ve 'Sen gidince biz ne yapacağız?' dediler. Onların alkışlarıyla çıkmak ne demek bilemezsin. Avukatla görüşmeye gidilen yola 'malta' diyoruz. Benim kütüphanede çalışma odam da vardı. Haftanın dört günü Adalet Bakanlığı'nın izniyle oradaydım. Mesela mahkum arkadaşlarım "Canım şunu çekti, getirtebilir misin?" derdi. Ben savcılara, müdürlere dilekçeler yazıyordum. Elimden ne geliyorsa yapmaya çalıştım onlar için. Bundan dolayı da çok mutluyum.Ben çok mütevazı biriyim. Zaten oraya girdiğinizde sıfatlar kapıda bırakılıyor; herkes eşit. Ben her girdiğim ortama uyum sağlayabilen biriyim. Tabii ilk gittiğimde çok üzgündüm, özgürlüğüm elimden alınmıştı, sevdiklerimden uzaktaydım. Oradakiler beni kucakladı. Aile gibi olduk ister istemez. Bizim bir çilemiz vardı. Ben çilemi çektim.Daha da zayıflayacağım. Kilo güzel şey değil ama yemek yemek dünyanın en güzel şeyi.Ortalama bir ailenin sofrasına her zaman konmayacak kadar çok çeşit yapıyorlar. Aslında çok sağlıklı besleniyorsun; nohutunu, etini, tavuğunu yiyorsun. Her cuma balık, her salı tavuk günüdür mesela. Bir tek yağ sorunu oluyor. Ben kendimi hasta yemeğine yazdırmıştım. Yağsız ve tuzsuz geldiği zaman sen kendin ayarlayabiliyorsun.İrmik ağacı çıkmıştı içimizde. İrmikten börekler, pastalar bile yaptık çünkü un ve yumurta yasaktı.Zaten yeterince Maldivler'de kendimi dinledim. Çıktıktan sonraki 48 saat içinde stüdyoya girip şarkı söyledim. Oradayken de mini konserler yapıyordum. Doğum günlerinin aranan ismiydim. Orada en sevilen şarkımın 'Ağlamak Yok' olduğunu öğrendim. Bir repertuvar hazırlamıştım oradaki isteklerden. Özellikle Halil Sezai'nin 'İsyan' şarkısını 7 bin 500 kere falan söyletmişlerdir.İnsanım ben! Hatalar insanlar içindir.Herkesin başına gelebilir. Suçluolup olmamanla ilgisi yok. Kader diyebir şey var, zaten ana rahminde düşermişhapishane. yani anne karnındaykenyazılırmış. Nice duaların içindede yok mu?Beni sevenleri üzdüğüm içinüzgün ve pişmanım. Gerçekten elimdeolmayan sebeplerden dolayı pişmanım.Haksızlığa uğradığımın da altınıçizmek istiyorum. Hatalar insan içindir.Yaşanması gerekiyordu, yaşandı.Ben bir insanım ve beni kucaklayaninsanlar da haksızlığa uğradığımınfarkında. Hak etmediğimi düşünüyorumama bu da benim sınavımmış.Artık daha sakin bir hayat yaşamayıdüşünüyorum. Orada yokluk insanaçok şey öğretiyor. İmkansızlık, insanaharikalar yaratıyor. Orada hepimiz Philippe Starck gibi tasarımlar yaptık.Mukavva kartonlardan çamaşır suyukaplarına kadar değişik malzemerleçok şey yaptık. Raflar, saksıların içineörgüden çiçekler yaptık çünkü çiçekorada yasaktı.Boşver, onları geç. Onlar mutsuzinsanlar. Ben iyi kalplilerle ilgileniyorum.O klavye kahramanları beni ilgilendirmiyor.Allah kalplerine hidayetversin. O güvercini hayranım Leylagetirdi. Ve şahane düşmüş o resim,her yerde kullanılmış. Ben elimegüvercin verilince şok geçirdim. Zatensudan çıkmış balık gibiydim.İnsanlar çok mutsuzlaşmış, kalplerikararmış ve herkes çok maddiyatçıolmuş. Varsa yoksa para olmuş,değerler yok olmuş. Koşulsuz sevmekçok önemli. Allah'ın yarattığına, üstelikdaha tanımıyorken neden hasetlikedilir ki! Tanımadan insanlar birbiriniyargılar olmuş.Önce Serkan'ım evlenecek, sonrasındaAllah nasip ederse biz.Evet, anne olmak istiyorum. Geridebenden bir parça kalsın istiyorum.İnanın yok, artık gerçekçi biri oldum.Hayat sen planlar kurarken başınagelenlerden ibaret. O yüzden çokhayal kurmamaya çalıyorum. Bir tekşarkı yazarken o dünyaya giriyorum.Çok güzel taşıdı beni. İçime kurtdüşürecek bir şey olmadı. Yoksa çokzor olurdu benim için de. Aslında onuniçin de sınavdı; o da eve hapsetti kendini.Üç sene boyunca sevgilinden ayrıkalmak ve bir dünya kurmak kolay birşey değil. Ona teşekkür ederim.Mutlaka tecrübelerim eksiktiki Rabbim bana bunu yaşattı.Benim de imtihanım bu.Bak bakalım hayatın böyle koşullarındane oluyorsun diyebana bir sürü işaretler sundu,ben de o işaretleri okudum.Ama bu süreçte kalbimin kirlenmediğinive kararmadığınıfark ettim. Mesela oradakibirçok kadının gözaltlarıgüneş görmediği için ve moralsizliktenyemyeşil. Benimrengim hiç kararmadı, kalbimikarartmadım yani. Benimbaşıma bu geldi diye kötü birinsan olmadım. Ben orayaMaldivler diyorum. Orada herkesikucakladım. Annem, benoradayken üç ameliyat geçirdi.Ben oradayken bir doğumyaşandı, kardeşim baba, benhala oldum. Oradaki bütünarkadaşlarıma elim yettiğincehep bunu aşılamaya çalıştım.Biz kadınız, anayız, kardeşiz,arkadaşız... Biz iyi olalım kionlar geldiğinde iyi görsünlerbizi. Çünkü dışardakilerin halibizden de beter. Orada çokgüçlü olduğumla yüzleştim.Benim için çok kıymetli, bu mesleğe olan aşkımı hatırlatan parmağımdaki nasırdı. Oradayken geçmişti çünkü mikrofon tutamıyordum. Şimdi sahneye başladığımdan beri o nasır tekrardan oluşmaya başladı. Çok mutlu oldum. O benim en kıymetlim.Çok ağır bir tramvaydı bizimkisi. Kapalı bir yerde o darbeyi yaşamak, darbe üzerine darbeydi bizim için. Işıklar kapandı, televizyonlar gitti, radyolar zaten doğru düzgün çekmiyor. Vazelinden kendimize mum yaptık. Demir kapılar yıkılıyor. Tepemizden F-16'lar geçiyor. Biz bombalanıyoruz sanıyoruz. 'Allah'ım annemi görmeden ölmeyeyim' diye bağırıyordum. Yatakların altındaydık. Çok fenaydı.