Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç boşanıyor

2015
yılının ağustos ayında nikah masasına oturan Murat Dalkılıç
ve Merve Boluğur
boşanıyor. Avukatlarına boşanma için talimat veren çift, Beykoz Adliyesi'nde yapılacak duruşmanın ardından evliliklerini bitirecek.
Murat Dalkılıç, boşanma ile ilgili olarak İnstagram profilinde "Yıllardır büyük bir aşk yaşadığım değerli eşim Merve Boluğur'la uzun zamandır kurtarmaya çalıştığımız evliliğimizi üzülerek noktalama kararı aldık. Sevgi ve saygı çerçevesinde vermiş olduğumuz bu kararımız yüzünden yaşadığımız hassas dönemde, herkesin saygıyla yaklaşmasını önemle rica ediyoruz. Ayrılma sebei olarak gösterilen negatif söylemlerin bu olayla hiçbir alakası yoktur. Ayrılık kararımız her ilişkide yaşadığımız sorunların evlilik kurumumuza zarar vermeye başlaması sonucu ortaya çıkmıştır. Bana yaşattığı yüzlerce mutlu gün için minnetle teşekkür ederim" yazısını paylaştı.