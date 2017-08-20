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Günaydın Haberleri
Çılgın dansların kadını Neslihan
Çılgın dansların kadını Neslihan
Giriş Tarihi: 20.8.2017
Neslihan Atagül
, önceki gün, eşi
Kadir Doğulu
'nun düzenlediği partiyle 25'inci yaşgününü kutladı. Atagül, pastasını keserken, düğününde olduğu gibi çılgınca dans etti.
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