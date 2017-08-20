Türkiye'nin en iyi haber sitesi

, 150 bin TL'lik tektaşı geri verdi ama...

Giriş Tarihi: 20.8.2017 12:25 Güncelleme Tarihi: 20.8.2017 12:33
Merve Boluğur, 150 bin TL'lik tektaşı geri verdi ama...

Murat Dalkılıç'ın ardından Merve Boluğur da ayrıldıklarını doğruladı.

BENZER HABERLER
Nasıl Tülin Şahin gibi olabilirsiniz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Merve Boluğur, 150 bin TL'lik tektaşı geri verdi ama...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz