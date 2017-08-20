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: "Dünyanın en çirkin adamı bile zekasıyla beni etkileyebilir"

Giriş Tarihi: 20.8.2017 10:48 Güncelleme Tarihi: 20.8.2017 10:51
Yonca Evcimik: Dünyanın en çirkin adamı bile zekasıyla beni etkileyebilir

Oğuzhan TORACI

Gazeteciliğin en keyifli taraflarından biri, sizi çocukluk kahramanlarınızla buluşturması. Düşünsenize; yıl 90'ların başı ve radyoda 'Aboneyim abone biletleri cebimde', sonra başka bir yerde '8.15 vapurunda, onu gördüm karşımda' diye farklı sözlere sahip şarkılar dinliyoruz. Sonra bir bakıyoruz, bu şarkıları söyleyen 30'lu yaşlardaki koca kadın 'Çılgın Bediş' adında bir dizide liseliyi oynuyor. Sonra büyüyüp gazeteci oluyoruz ve bu yıl 40'ıncı sanat yılını kutlayan Yonca Evcimik ile buluşup hakkında merak edilenleri konuşuyoruz.

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Yonca Evcimik: "Dünyanın en çirkin adamı bile zekasıyla beni etkileyebilir"
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