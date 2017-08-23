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Alperen Duymaz ve Burcu Özberk aşk yaşıyor

Giriş Tarihi: 23.8.2017 16:48 Güncelleme Tarihi: 23.8.2017 16:49
Alperen Duymaz ve Burcu Özberk aşk yaşıyor

Direniş Karatay filminin setinde yeni bir aşk doğdu.

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Alperen Duymaz ve Burcu Özberk aşk yaşıyor
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