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Alperen Duymaz ve Burcu Özberk aşk yaşıyor
Alperen Duymaz ve Burcu Özberk aşk yaşıyor
Giriş Tarihi: 23.8.2017
16:48
Güncelleme Tarihi: 23.8.2017
16:49
Direniş Karatay filminin setinde yeni bir aşk doğdu.
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