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Demet Akalın hamilelik iddialarına böyle cevap verdi!
Demet Akalın hamilelik iddialarına böyle cevap verdi!
Giriş Tarihi: 23.8.2017
15:22
Güncelleme Tarihi: 23.8.2017
15:26
2014 yılında ilk çocuğu Hira'yı kucağına alan Demet Akalın'ın ikinci kez hamile olduğu iddia edildi.
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Demet Akalın hamilelik iddialarına böyle cevap verdi!
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