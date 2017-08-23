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Demet Akalın hamilelik iddialarına böyle cevap verdi!

Giriş Tarihi: 23.8.2017 15:22 Güncelleme Tarihi: 23.8.2017 15:26
Demet Akalın hamilelik iddialarına böyle cevap verdi!

2014 yılında ilk çocuğu Hira'yı kucağına alan Demet Akalın'ın ikinci kez hamile olduğu iddia edildi.

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Demet Akalın hamilelik iddialarına böyle cevap verdi!
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