Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Dolu felaketinde Ali Ağaoğlu’nun arabaları da zarar gördü

Giriş Tarihi: 23.8.2017 09:50 Güncelleme Tarihi: 23.8.2017 10:01
Dolu felaketinde Ali Ağaoğlu’nun arabaları da zarar gördü

BÜLENT CANKURT

700 bin liralık doluya tutulmuş

Nasıl Tülin Şahin gibi olabilirsiniz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolu felaketinde Ali Ağaoğlu’nun arabaları da zarar gördü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz