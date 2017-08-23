‘Ezel’ gibi bir karakteri canlandırmak isterim!

Bollywood'un en ünlü aktörlerinden biri olan Avinash Sachdev
, geçtiğimiz günlerde Kanal 7'nin davetlisi olarak ilk kez Türkiye'ye geldi. Kanalda yayınlanan 'Tatlı Bela' adlı dizisiyle Azerbaycan ve Rusya'da da tanınan Sachdev, GÜNAYDIN'ın sorularını yanıtladı. Bollywood yıldızı, Türk dizilerini internet üzerinden takip ettiğini söyledi.
TÜRKİYE'Yİ BİLMİYORDUM
İstanbul'a gelme amacınızı öğrenebilir miyiz?
Farklı kültürleri, insanları çok seviyorum. Daha önce İstanbul'a gelmedim. Yeni kültürleri keşfetmeyi sevdiğim için buraya geldim.
Buraya gelmeden önce Türkiye hakkında bilginiz var mıydı?
Hayır. Türkiye'yi sadece Türk kanallarından izliyordum. Bunun dışında ne Türkiye, ne de Türkler hakkında bir bilgim yoktu.
Türk dizilerini takip ediyor musunuz? Aktörlerden tanıdığınız herhangi biri var mı?
Benim ülkemde Türk TV kanalı yok. İnternet üzerinden Türk kanallarını izliyorum. Bugüne kadar kanallarınızda yayınlanan diziler arasından en çok Kenan İmirzalıoğlu
'nun ve Cansu Dere'nin oynadığı 'Ezel'i beğendim.
Türkiye, Azerbaycan ve Rusya'da tanınıyorsunuz. Popülerliğinizin kendi ülkenizin sınırlarını aşması nasıl bir duygu?
Aslında çok onur duyuyorum, çok memnunum ve mutluyum. Aslında beklediğimden fazla bir ilgi görüyorum Türkiye'de ve diğer ülkelerde.
GEZMEYİ ÇOK SEVİYORUM
Bir Türk dizisinde oynamak, bir Türk'ü canlandırmak ister misiniz?
Kenan İmirzalıoğlu'nun oynadığı 'Ezel' gibi bir karakteri oynamak isterim. Tabii başlangıç herhangi bir karakter de olabilir.
Şu anda neler yapıyorsunuz?
Çekimler büyük vaktimi alıyor. Dizi çekimlerinin dışında geziyorum. Gezmeyi çok seviyorum; en büyük hobim. Aynı zamanda benim YouTube kanalım var. Oradan seyahat rotalarımı ve neler yaptığımı görebilirsiniz. Açıkçası çok fazla boş zamanım yok, olduğunda da geziyorum işte.
Bugüne kadar kaç farklı dizide rol aldınız?
11 dizide oynadım. Aslında aktörlük hiçbir zaman hayalim değildi. Ben pilot olmayı çok istiyordum. Bollywood'ta bulunduğum için kendimi bir anda bu işin içinde buldum. 13 yıldır da oyunculuk yapıyorum.
İSTANBUL'A BÜYÜLENDİM MENEMENE BAYILDIM
Türkiye'de en çok neleri sevdiniz?
Menemeni özellikle çok beğendim. Türk kültürünü, baharatlarını, insanlarını çok sevdim. Kapalıçarşı'da alışveriş yaptım, bol bol baharat aldım. Türk insanlarının sıcakkanlılığını ve atak olmalarını sevdim. Şehre uçaktan iner inmez üç saat içinde büyülendiğimi söyleyebilirim. Türkiye'ye tekrar gelmek istiyorum, özellikle Antalya
'ya gideceğim. Sümela Manastırı'nı da çok merak ediyorum.