Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Güzel oyuncu Hande Soral müjdeyi verdi

Giriş Tarihi: 23.8.2017 10:03 Güncelleme Tarihi: 23.8.2017 10:07
Güzel oyuncu Hande Soral müjdeyi verdi

'Ekim'de evleniyoruz'

EVREN ABDULLAHOĞLU

Nasıl Tülin Şahin gibi olabilirsiniz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Güzel oyuncu Hande Soral müjdeyi verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz