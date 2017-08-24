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Deniz Seki ve Faruk Salman ayrıldı, sebebi ise…
Deniz Seki ve Faruk Salman ayrıldı, sebebi ise…
Giriş Tarihi: 24.8.2017
12:08
Güncelleme Tarihi: 24.8.2017
12:12
Aşk hikâyeleri 25 yıl öncesine dayanan Deniz Seki ile Faruk Salman yine vuslata eremedi.
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