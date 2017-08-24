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Dünya güzeli nikah masasına oturdu

DHA

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 25.8.2017 00:15 Güncelleme Tarihi: 25.8.2017 00:18
Dünya güzeli Azra Akın nikah masasına oturdu

Eski Dünya Güzeli model ve oyuncu , 4 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı ile 'da düzenlenen sade bir törenle evlendi. Çiftin düğünü ise 26 Ağustos'ta 'nin Keşan İlçesi'nde yapılacak.

2002 yılında Dünya Güzeli seçilen , erkek arkadaşı ile 'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi'nde nikah masasına oturdu. Nikaha, çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.
Azra Akın ve Atakan Koru'nun düğünü ise 26 Ağustos 2017 tarihinde Keşan İlçesi'ne bağlı Bahçeköy'deki bir kır lokantasında yapılacak. Çift, kır lokantasının bahçesinde Trakya'ya özgü düğün töreniyle evlenecek. Azra Akın ve Atakan Koru düğün hazırlıklarını tamamlarken, çiftin Darüşşafaka Cemiyeti'ne yaptıkları bağış üzerine hazırlanarak, üzerinde 'Eğitimde fırsat eşitliğine destek vermek için, bu mutlu günümüzde sizin için Darüşşafaka'ya bağış yaptık' notuyla basılan mütevazi davetiyeleri dikkat çekmişti.

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Dünya güzeli Azra Akın nikah masasına oturdu
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