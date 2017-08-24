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gibisin abla!

Giriş Tarihi: 24.8.2017
Kaddafi gibisin abla!
, aşk haberleriyle gündeme gelen kız kardeşi 'a 'Bundan sonra hayatının içindeyim' diyerek rest çekti. Aslışah da ablasına ' gibisin' diye yanıt verdi.
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Kaddafi gibisin abla!
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