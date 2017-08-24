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Kaddafi gibisin abla!
Kaddafi
gibisin abla!
Giriş Tarihi: 24.8.2017
Neslişah Alkoçlar
, aşk haberleriyle gündeme gelen kız kardeşi
Aslışah Alkoçlar
'a 'Bundan sonra hayatının içindeyim' diyerek rest çekti. Aslışah da ablasına '
Kaddafi
gibisin' diye yanıt verdi.
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