Sahneden kimlik kontrolü yaptı

Son günlerde haciz olayları yüzünden gündemde olan ünlü şarkıcı Demet Akalın
, önceki gün Yalıkavak Palmarina Tren Beach'te sahneye çıktı. Oldukça neşeli olduğu gözlenen Akalın, şarkılarıyla kendisini dinleyen tatilcilere coşkulu dakikalar yaşattı. Performansı ile büyük beğeni toplayan başarılı popçu, zaman zaman hayranları ile girdiği diyaloglarla da herkesi kahkahalara boğdu. Akalın, konserinin ilerleyen dakikalarında hayranlarına "Aranızda doğum günü olanlar var mı?" diye sordu. Ünlü popçu 'Evet' cevabını aldığı dinleyicilerinin kimliklerine bakıp kontrol ettikten sonra yaşgünü olduğunu teyit ettiği hayranları ile tek tek selfie çektirdi. Ünlü şarkıcı, selfie sonrası söylediği ilk parçasını da doğum günü olan konuklarına armağan etti.
'Çok büyük konuşuyorsun'
Şarkıcı Ece Seçkin
, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda; sanat dünyası içinde de dostlukların olabileceğinin altını çizdi. Seçkin Twitter'da, 'Simge Sağın, İrem Derici, Derya Uluğ, Edis, Aleyna Tilki, Cem Belevi vs. hepimiz arkadaşız. Öyle kolpa arkadaşlıklar da değil, hakikaten birbirimizi seviyoruz' diye yazdı. Seçkin'in bu paylaşımına Demet Akalın'dan sert bir yanıt geldi: 'Ne kadar erken ve büyük konuşmalar... Göreceğiz ileride kimlerinki kolpa.'