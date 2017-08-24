Yeteneğin değerinin bilindiği bir gelecek hayal ediyorum

ATV'nin yaz aylarına damga vuran dizisi 'Kanatsız Kuşlar
'da, tehlike ve macera peşinde koşan 'Suat' karakterini canlandıran Yusuf Baymaz
, diziyi ve oyunculuk serüvenini anlattı...
'Kanatsız Kuşlar', ilk bölümünden itibaren hep zirvede yer aldı. Böyle bir başarı bekliyor muydunuz?
Son zamanlarda hangi dizinin nasıl reyting alacağını öngörmek, akıbetini kestirmek pek mümkün değil. Bu sebeple dizimiz için bir tahminim yoktu. Duam vardı ve galiba kabul oldu. Çok dinamik bir ekibimiz, iyi hazırlanmış bir senaryomuz, dünya tatlısı hocalarımız, her daim destekçi bir yapımcımız ve hikayemizi seven seyircilerimizle haklı bir gurur yaşıyoruz. Dilerim yeni sezonda da başarımız ve mutluluğumuz artarak devam eder.
Dizide canlandırdığınız 'Suat', 'Emre'nin yakın arkadaşı. Büyük hedefler peşinde koşarken kendisinin ve 'Emre'nin başını belaya sokuyor. 'Suat' sizce nasıl biri?
'Suat'; günümüz gençlerinin muzdarip olduğu, varlık ispatı, statü kazanma ve refah seviyesini artırmak için yanlış kararlar alıyor. 'Suat', yaptığı yanlışları fark etse bile bunun dönüşü olmuyor. O samimi, masum, komik bir çocuk.
'Suat', izlediğimiz son bölümde 'Emre'nin annesi 'Nefise'yi de tehlikeye soktu. Ölümün pençesinde zor günler geçiren 'Suat', bu durumu atlatabilecek mi?
'Emre'nin ailesini kendi ailesi gibi benimseyen ve değer veren 'Suat', istemeden de olsa 'Nefise Teyze'sinin yaralanmasına neden oluyor. Bu olay tabii ki 'Suat'ın bundan sonra alacağı kararlarda, daha temkinli davranması ve kendine çekidüzen vermesinde etkili olacak. Ancak onun tezcanlılığı ve hayata tutunma hırsı, başını yeniden belaya sokabilir. Bu çocuklar zor akıllanacak gibi görünüyor.
İzleyicilerin 'Suat'la ilgili tepkileri nasıl?
'Suat'ın bazı argo sözleri ve tepkileri dillere pelesenk olmuş. Bunu çevremden çok sık duyuyorum. Tabii insanların 'Suat'ın laflarını kullanıp onun gibi konuşarak eğlenmesi ve bana takılmaları beni çok mutlu ediyor. Müthiş bir motivasyon bu...
YOLUMA BAKIYORUM
Son dönemde ekranda birçok genç oyuncuyu izliyoruz. Genç yıldızlar arasında yaşanan rekabetle ilgili neler düşünüyorsunuz?
Bütün meyveler güzeldir ama hepsinin lezzeti farklıdır ya, bu da öyle bir şey. Seyirci, kimin hikayesini daha çok severse onu izliyor; bir nevi damak tadı gibi. Benim için meslektaşlarımla rekabet söz konusu değil. Kendimle uğraşır durur, kendimi dener, zorlar, yorar, yoluma bakarım. Herkesin de yolununun aydınlık olmasını dilerim.
Üniversitede biyomedikal alanında eğitim aldınız. Peki oyunculuk sevdanız nasıl başladı?
Biyomedikalden sonra bir üniversite daha bitirdim, şu an yüksek lisans yapıyorum. Ama gelin görün ki, bu bölümlerin hiçbiri oyunculuk üzerine değil. Önümüzdeki dönemde oyunculuk yüksek lisansına geçiş yapmayı planlıyorum. Birçok özel hoca ve kurumdan oyunculuk eğitimi aldım, yıllarca çıraklık yaptım. Çok şey öğrendim ustalardan.
Gelecekle ilgili beklentileriniz, hedefleriniz neler?
Yeteneğin değerinin bilindiği, ekmek peşinde koşarak sanatın yapılmaya çalışılmadığı, toplumumuzun maddi servetten çok akıl ve sanata kıymet verdiği bir gelecek hayal ediyorum ve diliyorum.
OYUNCULUKTAKİ İDOLÜM DANIEL DAY LEWIS
Özel hayatınızda nasıl birisiniz? Çekimlerden arta kalan vakitlerinizde neler yapıyorsunuz?
Adanalı kalabalık bir ailenin
tekne kazıntısıyım. Müzik
yapmaya çalışıyorum, şarkı
söylüyorum, birkaç enstrüman
çalmak için uğraşıyorum. Düzenli
spor yapıyorum ve seyahat
ediyorum. Hep okurum, hiç
yazmam, kafama notlar alırım.
Teoriden çok pratiği severim,
oynayarak yaşamaya ve yaşayarak
oynamaya çalışırım.
Keyif almayı bilirim, en azından
denerim.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor musunuz? Dozunu nasıl ayarlıyorsunuz?
Kendimi aktif kullanıcı
olarak görsem de, sosyal ortamlardaki
insanlar beni pasif
kullanıcı olarak değerlendiriyor.
Ya ben dozu ayarlayamıyorum
ya da bazıları aşırı dozda
gerçek hayattan, sosyal hayata
göçmüş. Arada bir kontrol
ediyorum ve haftada en az bir
paylaşım yapmaya çalışıyorum.
Dijitalleşme kesinlikle kaçınılmaz
sonumuz olacak; hayırlısı
olsun.
İdol olarak gördüğünüz birisi var mı? Kiminle aynı filmde rol almak istersiniz?
Geçtiğimiz haftalarda oyunculuk
kariyerini sonlandırdığını
açıklayan Daniel Day Lewis,
en beğendiğim yabancı aktör
ve idolüm. Herkesle oynamayı
isterim çünkü işimizin doğası
'keşif'; herkesten çok şey öğreniyoruz.