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Yeteneğin değerinin bilindiği bir gelecek hayal ediyorum

OKAN FİLİZÇAY

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 24.8.2017
Yeteneğin değerinin bilindiği bir gelecek hayal ediyorum

Atv dizisi ‘’da canlandırdığı ‘Suat’ karakteriyle dikkat çeken : Yeteneğin değerinin bilindiği, sanata kıymet verilen bir gelecek hayal ediyorum

ATV'nin yaz aylarına damga vuran dizisi ''da, tehlike ve macera peşinde koşan 'Suat' karakterini canlandıran , diziyi ve oyunculuk serüvenini anlattı...
'Kanatsız Kuşlar', ilk bölümünden itibaren hep zirvede yer aldı. Böyle bir başarı bekliyor muydunuz?
Son zamanlarda hangi dizinin nasıl reyting alacağını öngörmek, akıbetini kestirmek pek mümkün değil. Bu sebeple dizimiz için bir tahminim yoktu. Duam vardı ve galiba kabul oldu. Çok dinamik bir ekibimiz, iyi hazırlanmış bir senaryomuz, dünya tatlısı hocalarımız, her daim destekçi bir yapımcımız ve hikayemizi seven seyircilerimizle haklı bir gurur yaşıyoruz. Dilerim yeni sezonda da başarımız ve mutluluğumuz artarak devam eder.
Dizide canlandırdığınız 'Suat', 'Emre'nin yakın arkadaşı. Büyük hedefler peşinde koşarken kendisinin ve 'Emre'nin başını belaya sokuyor. 'Suat' sizce nasıl biri?
'Suat'; günümüz gençlerinin muzdarip olduğu, varlık ispatı, statü kazanma ve refah seviyesini artırmak için yanlış kararlar alıyor. 'Suat', yaptığı yanlışları fark etse bile bunun dönüşü olmuyor. O samimi, masum, komik bir çocuk.
'Suat', izlediğimiz son bölümde 'Emre'nin annesi 'Nefise'yi de tehlikeye soktu. Ölümün pençesinde zor günler geçiren 'Suat', bu durumu atlatabilecek mi?
'Emre'nin ailesini kendi ailesi gibi benimseyen ve değer veren 'Suat', istemeden de olsa 'Nefise Teyze'sinin yaralanmasına neden oluyor. Bu olay tabii ki 'Suat'ın bundan sonra alacağı kararlarda, daha temkinli davranması ve kendine çekidüzen vermesinde etkili olacak. Ancak onun tezcanlılığı ve hayata tutunma hırsı, başını yeniden belaya sokabilir. Bu çocuklar zor akıllanacak gibi görünüyor.
İzleyicilerin 'Suat'la ilgili tepkileri nasıl?
'Suat'ın bazı argo sözleri ve tepkileri dillere pelesenk olmuş. Bunu çevremden çok sık duyuyorum. Tabii insanların 'Suat'ın laflarını kullanıp onun gibi konuşarak eğlenmesi ve bana takılmaları beni çok mutlu ediyor. Müthiş bir motivasyon bu...

YOLUMA BAKIYORUM

Son dönemde ekranda birçok genç oyuncuyu izliyoruz. Genç yıldızlar arasında yaşanan rekabetle ilgili neler düşünüyorsunuz?
Bütün meyveler güzeldir ama hepsinin lezzeti farklıdır ya, bu da öyle bir şey. Seyirci, kimin hikayesini daha çok severse onu izliyor; bir nevi damak tadı gibi. Benim için meslektaşlarımla rekabet söz konusu değil. Kendimle uğraşır durur, kendimi dener, zorlar, yorar, yoluma bakarım. Herkesin de yolununun aydınlık olmasını dilerim.
Üniversitede biyomedikal alanında eğitim aldınız. Peki oyunculuk sevdanız nasıl başladı?
Biyomedikalden sonra bir üniversite daha bitirdim, şu an yüksek lisans yapıyorum. Ama gelin görün ki, bu bölümlerin hiçbiri oyunculuk üzerine değil. Önümüzdeki dönemde oyunculuk yüksek lisansına geçiş yapmayı planlıyorum. Birçok özel hoca ve kurumdan oyunculuk eğitimi aldım, yıllarca çıraklık yaptım. Çok şey öğrendim ustalardan.
Gelecekle ilgili beklentileriniz, hedefleriniz neler?
Yeteneğin değerinin bilindiği, ekmek peşinde koşarak sanatın yapılmaya çalışılmadığı, toplumumuzun maddi servetten çok akıl ve sanata kıymet verdiği bir gelecek hayal ediyorum ve diliyorum.

OYUNCULUKTAKİ İDOLÜM DANIEL DAY LEWIS

Özel hayatınızda nasıl birisiniz? Çekimlerden arta kalan vakitlerinizde neler yapıyorsunuz?
Adanalı kalabalık bir ailenin tekne kazıntısıyım. Müzik yapmaya çalışıyorum, şarkı söylüyorum, birkaç enstrüman çalmak için uğraşıyorum. Düzenli spor yapıyorum ve seyahat ediyorum. Hep okurum, hiç yazmam, kafama notlar alırım. Teoriden çok pratiği severim, oynayarak yaşamaya ve yaşayarak oynamaya çalışırım. Keyif almayı bilirim, en azından denerim.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor musunuz? Dozunu nasıl ayarlıyorsunuz?
Kendimi aktif kullanıcı olarak görsem de, sosyal ortamlardaki insanlar beni pasif kullanıcı olarak değerlendiriyor. Ya ben dozu ayarlayamıyorum ya da bazıları aşırı dozda gerçek hayattan, sosyal hayata göçmüş. Arada bir kontrol ediyorum ve haftada en az bir paylaşım yapmaya çalışıyorum. Dijitalleşme kesinlikle kaçınılmaz sonumuz olacak; hayırlısı olsun.
İdol olarak gördüğünüz birisi var mı? Kiminle aynı filmde rol almak istersiniz?
Geçtiğimiz haftalarda oyunculuk kariyerini sonlandırdığını açıklayan Daniel Day Lewis, en beğendiğim yabancı aktör ve idolüm. Herkesle oynamayı isterim çünkü işimizin doğası 'keşif'; herkesten çok şey öğreniyoruz.
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