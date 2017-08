Yeteneğin değerinin bilindiği bir gelecek hayal ediyorum

BUGÜN NELER OLDU

ATV'nin yaz aylarına damga vuran dizisi ' Kanatsız Kuşlar 'da, tehlike ve macera peşinde koşan 'Suat' karakterini canlandıran Yusuf Baymaz , diziyi ve oyunculuk serüvenini anlattı...Son zamanlarda hangi dizinin nasıl reyting alacağını öngörmek, akıbetini kestirmek pek mümkün değil. Bu sebeple dizimiz için bir tahminim yoktu. Duam vardı ve galiba kabul oldu. Çok dinamik bir ekibimiz, iyi hazırlanmış bir senaryomuz, dünya tatlısı hocalarımız, her daim destekçi bir yapımcımız ve hikayemizi seven seyircilerimizle haklı bir gurur yaşıyoruz. Dilerim yeni sezonda da başarımız ve mutluluğumuz artarak devam eder.'Suat'; günümüz gençlerinin muzdarip olduğu, varlık ispatı, statü kazanma ve refah seviyesini artırmak için yanlış kararlar alıyor. 'Suat', yaptığı yanlışları fark etse bile bunun dönüşü olmuyor. O samimi, masum, komik bir çocuk.'Emre'nin ailesini kendi ailesi gibi benimseyen ve değer veren 'Suat', istemeden de olsa 'Nefise Teyze'sinin yaralanmasına neden oluyor. Bu olay tabii ki 'Suat'ın bundan sonra alacağı kararlarda, daha temkinli davranması ve kendine çekidüzen vermesinde etkili olacak. Ancak onun tezcanlılığı ve hayata tutunma hırsı, başını yeniden belaya sokabilir. Bu çocuklar zor akıllanacak gibi görünüyor.'Suat'ın bazı argo sözleri ve tepkileri dillere pelesenk olmuş. Bunu çevremden çok sık duyuyorum. Tabii insanların 'Suat'ın laflarını kullanıp onun gibi konuşarak eğlenmesi ve bana takılmaları beni çok mutlu ediyor. Müthiş bir motivasyon bu...Bütün meyveler güzeldir ama hepsinin lezzeti farklıdır ya, bu da öyle bir şey. Seyirci, kimin hikayesini daha çok severse onu izliyor; bir nevi damak tadı gibi. Benim için meslektaşlarımla rekabet söz konusu değil. Kendimle uğraşır durur, kendimi dener, zorlar, yorar, yoluma bakarım. Herkesin de yolununun aydınlık olmasını dilerim.Biyomedikalden sonra bir üniversite daha bitirdim, şu an yüksek lisans yapıyorum. Ama gelin görün ki, bu bölümlerin hiçbiri oyunculuk üzerine değil. Önümüzdeki dönemde oyunculuk yüksek lisansına geçiş yapmayı planlıyorum. Birçok özel hoca ve kurumdan oyunculuk eğitimi aldım, yıllarca çıraklık yaptım. Çok şey öğrendim ustalardan.Yeteneğin değerinin bilindiği, ekmek peşinde koşarak sanatın yapılmaya çalışılmadığı, toplumumuzun maddi servetten çok akıl ve sanata kıymet verdiği bir gelecek hayal ediyorum ve diliyorum.Adanalı kalabalık bir ailenintekne kazıntısıyım. Müzikyapmaya çalışıyorum, şarkısöylüyorum, birkaç enstrümançalmak için uğraşıyorum. Düzenlispor yapıyorum ve seyahatediyorum. Hep okurum, hiçyazmam, kafama notlar alırım.Teoriden çok pratiği severim,oynayarak yaşamaya ve yaşayarakoynamaya çalışırım.Keyif almayı bilirim, en azındandenerim.Kendimi aktif kullanıcıolarak görsem de, sosyal ortamlardakiinsanlar beni pasifkullanıcı olarak değerlendiriyor.Ya ben dozu ayarlayamıyorumya da bazıları aşırı dozdagerçek hayattan, sosyal hayatagöçmüş. Arada bir kontrolediyorum ve haftada en az birpaylaşım yapmaya çalışıyorum.Dijitalleşme kesinlikle kaçınılmazsonumuz olacak; hayırlısıolsun.Geçtiğimiz haftalarda oyunculukkariyerini sonlandırdığınıaçıklayan Daniel Day Lewis,en beğendiğim yabancı aktörve idolüm. Herkesle oynamayıisterim çünkü işimizin doğası'keşif'; herkesten çok şey öğreniyoruz.