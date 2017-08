Viyana’da opera izlerim, Alpler’de bisiklete binerim

TÜRKLER'İN

Sanat hayatında 30 yılı deviren, yüzlerce esere imza atan, birçok proje albümü ile de ülke değerlerini ve mirasını günümüze taşıyan Uğur Işılak ; kendi şarkılarından oluşan yeni albümü 'Aklıma Düşünce... (Dombra)' ile sekiz yıl aradan sonra müzikseverlerle buluşuyor. Yeni albümü için buluştuğumuz Işılak, bilinmeyenlerini ilk kez GÜNAYDIN'a anlattı...Benim 'Dombra'yı ilk uyarladığım tarih: 2014 Mart... Gezi olayları ve 17-25 Aralık, Türkiye'nin yaşadığı zor bir süreçti. Yargıyla siyaset karşı karşıyaydı. Adeta siyasetin ipini çekmek isteyen bir yargı vardı karşımızda. Yargının da ipi dışa bağımlıydı. Neyin yargı ve kimin yargıç olduğu belli değildi maalesef. Bu süreçte hepimiz derinden sarsıldık. Türkiye'nin alışık olmadığı bir darbe teşebbüsü ile karşı karşıyaydık. O dönem birçok insan çekingendi, pragmatik düşündü. Yağmurun yağacağı yeri takip etti ki, tarlasını ona göre taşısın. Biz tabii ki her zaman olduğu gibi hem Gezi sürecinde, hem de 17 Aralık'ta dışa güdümlü bir operasyon için düğmeye basıldığını ifade ettik. Millet olarak uyanık olmamız ve bununla mücadele etmemiz gerektiğini savunduk. O dönem vatanını, devletini, liderini seven herkes üzerine düşen vazifeyi yerine getirdi. Kimi köşesinde yazdı, kimi TV'den haykırdı, kimi sahneden seslendi. Çok düşündük, bu kaos ortamından nasıl çıkılır ve bu algı yöneten güruhun hesapları nasıl boşa çıkarılır diye. 'Dombra' bu duyguların tezahürü.'Dombra'yı ilk 2014 Mart'ta yerel seçimlerin başladığı Ankara'da söyledim. Bütün siyasetçiler ayakta alkışlamıştı. İki hafta içinde eser meydanlara indiğinde, 7'den 70'e herkes sevdi. Olağanüstü bir motivasyon kaynağı oldu. Meydanda eğer 'Dombra' çalmıyorsa, motivasyon eksik oluyordu. Önce bu eser çalmalıydı ki sonrasında toplantı veya miting coşku ile yapılabilsin. Tabii 'Dombra' ile ilgili ilk çıkış hikayesinde, rahmetli Erol Olçok'un katkısı çok büyük. Cevat Olçok da bu eserin Türkiye'de tanınmasında ön ayak olmuş kişilerden biri. Bu vesileyle bir kez daha Erol Abi ve 248 şehidimize rahmet diliyorum, Allah nur içinde yatırsın.Sanat hayatımı ikiye ayırabilirim; 40'ımdan evvel ve 40'ımdan sonra diye. 40'ımdan önceki süreç belki kendi münferit çalışmalarımın olduğu süreçti. 40'ımdan sonraki dönem ise kültür ve proje çalışmaları yaptığım süreç. Mehmet Akif Ersoy, Üç Büyük Padişah adlı proje çalışmaları yaptım. Onların şiirlerini besteleyen Türkiye'de ilk kişi oldum naçizane. 'Üstad' albümünü Türkiye'de ilk yapanlardan biriyim. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in varisleri ilk bize müsaade etti. Çanakkale üzerine bir albüm yaptım. Kendimi devre dışı bırakıp ülkeme ait değerleri sunma gayreti içerisine girdim. Zihin dünyamda böyle bir değişim oldu. Kendimi geri planda tutup ülkemi ve değerlerimi ön plana çıkarmaya çalıştım. Münferit çalışmayı bir gelenek olduğu için yapıyorum yani kendimi öne çıkarmak gibi bir derdim yok.Ben mesela Viyana'ya gittiğimde operaya gitmeden dönmem çünkü oranın kültürü o. Türkiye'de de operaya gitmem! Biz kültürleri birbirleriyle yarıştırmaktan ziyade istifade etmek zorundayız. Bizim dışarıdan getireceğimiz çok şey var ama buradan da oraya götüreceğimiz yine çok şey var. Ben uluslararası kültürlere böyle bakıyorum. 'En büyük, en akıllı millet benim milletimdir' diye bir anlayışım yok. Irkçı değilim ancak bizim millet hiçbir şeyden anlamıyor diye bir anlayışım da yok. Bizim milletimiz çok şeyden anlıyor, sadece eksik yanları da var. Tıpkı diğer milletler gibi. Sadece artılarımız farklı alanlarda. Hadiseye böyle bakarsak hamasetten de kurtuluruz. Ben kuru bir hamasetle dava savunanlardan haz etmiyorum. Sosyal medyaya baktığımda kuru hamasetle ülke kurtaran çok insan var. Ülkeni seviyorsan, ayda kültürüne ait en az iki kitap okumak gerekir. Mimar Sinan'ı, İbni Sina'yı, Fuzuli'yi ne kadar anlayabildik de bize yetmedi.Ben espresso bağımlısıyım. 14 yaşından beri kahve tiryakisiyim. Espresso, kahvenin özüdür, çekirdeğin öğütülüp sonra kahvenin özünün basınç yoluyla damıtılmasıdır. İyi bir espressonun çıkması için 12 gr. çekirdeğe ihtiyaç var. Ayrıca kahve taze olacak; ne çok kavrulmuş, ne az. Kahve havayla bir günden fazla temas etmeyecek. Makina iyi olacak, öğütücü iyi olacak, kahve iyi olacak, fincan iyi olacak, ortam iyi olacak ve barista bu işe gönlünü koyacak. İşte iyi bir espressonun sırları. Yıllarca çok espresso makinesi eskittim. Şu anda İtalyan el yapımı bir makinem var. Espresso ile ilgili konferans versem en az üç saat konuşmam gerekir. Bununla ilgili bir kitap çıkarabilirim. Kahveye bir servet harcamışımdır. Dünyanın en iyi yerlerinde kahve içmişimdir; New York 'tan Avustralya'ya, Viyana'dan Londra'ya kadar. Sırf kahve içmek için dünyada gitmediğim kahve kalmadı neredeyse. Kahve benim için büyük bir meditasyon. Çevremde kim varsa onlar da espresso tiryakisi oldu.Ben Uzakdoğu sporcusuyum,tekvandocuyum. Bellibir süre aikido ve wing chunyaptım. Tekvandodan sonrareflekslerim çok geliştiğiiçin bir kulüpte kalecilikyaptım. Fotoğrafla da ilgileniyorum.Teknoloji tutkumvar. Yeni çıkan her şeye ilgiduyuyorum. Normalinde kolsaati kullanmam ama şu ankolumdaki saati takmamınsebebi GPS'li olması. Yenişeylere açığım ama eskimeyendeğerleri hiçbir şeyedeğişmem.Et ve balığı çok iyi yaparım.Erkek yemeklerindebaşarılıyım.Çocukluktan beri var, sonra profesyonelşekilde bu işe yöneldim. Sekizay önce bisiklet kazası geçirdim,13 yerimde kırık oldu. O güne kadarormanlık alanlarda, sabah erkendenyola çıkıp günde 45-50 kilometresürerdim. Kahvaltıdan önce suyumuiçip kuruyemiş ve kuru meyveyle yolaçıkardım. Her gün ne kadar gücümvarsa o kadar sürerdim. O zamandaha fittim. Şimdi tekrar başladım,artık sahil yolunu tercih ediyorum;Sarıyer'den Ortaköy'e kadar gidiyorum.Çünkü sabah oksijeni önemli.Yurt dışında da bisiklet sürmek içinAlpler'e gidiyorum, orada dağ bisikletinebiniyorum. Orada downhill sürmediye bir kültür var. Teleferikle 3bin metreye çıkıyoruz, sonra aşağıyadoğru tehlikeli bir sürüş gerçekleştiriyoruz.Bisiklet ve trekking hem zindeolmak, hem de tabiat kokusunualmak bana iyi geliyor.'Dombra'nın her türlü resmi müsaadesinialdık. Arslanbek Sultanbekov iledostluğumuz devam ediyor. Fakat kendisio dönem bir TV kanalındaki yayınakatılmıştı. Onun yanında oturan birtercüman vardı, o şu anda FETÖ'denya içeri alındı ya da Türkiye'ye giremeyenlerdenbiri. Sonradan çeviri yaparkenArslanbek'in söylemediği şeylerisöylediğini anladık. Çok alçak ve sinsicebir oyun tezgahlamışlar. Sultanbekov'unne Cumhurbaşkanımız'a düşmanlığı,ne de bize bir tavrı var. Herşey açıklığa kavuştu. Tayyip Bey, Arslanbek'iYenikapı'da sahneye çıkardı.Hamdolsun bu yola çıktığımdan beri birhak ihlalim olmadı. Abdestimden şüphemyok ki namazımdan olsun! Bırakınhak ihlalini; ben bir adama hakaret dahietmedim bugüne kadar. Fiillerle alakalıkonuşmuşumdur ama faillerle alakalıkonuşmam. Mesela sanat ve siyasetdünyasında fikrine saygı duymadığımbirçok insan var ama birini dahi gündemetaşımadım. Bu kadar ilkeli olduğumubilenler hak ve hukuk hususundada hassasiyetimi tahmin edebilirler.Kendimi savunmaya ihtiyacım yok.Çekimler beş günsürdü. Savaş sahneleriçektik. Çekimler, Demirciköyve Kilyos taraflarındayapıldı. Aslında sanki birsinema filmi çekiliyormuşgibi oldu. Çekimlerde vemontajlarda OFS SinemaOkulu ve Armağan Büyükkarakaşile birlikteydik.Benim de ilk defa bu tarzbir klibim oldu. Savaşlar,dört nala atlar, kahramanlarve bin yıllık bir hikaye...Türkler'in savaşçı ruhunu,kadına verdiği değeri vehünerlerini anlattık. Oyuncu Cemal Hünal da kliptebizimleydi. Cemal, olağanüstühünerleri olan biri.Türk filmleri arasında benien çok etkileyen filmlerdenbiri de Hünal'ın oynadığı Issız Adam '. Kendisi rolalmasaydı, o film yarım kalırdıbelki de. Sanki gerçekhayattan alınmış gibiydiher şey. Oradan bir aşinalıkvardı Cemal'e. Bu çekimdesağ olsun bize kendi at çiftliğininkapılarını açtı. Oradakendisinin yetiştirmiş olduğucirit atan, at koşturançocuklar da klipte oynadı.Kendisi de çok iyi bir okçuve binici; at üstünde muazzamok atıyor. Klibimizdede görsel bir şov yaptı.Madem 'Dombra' ile bu kadarbütünleştik, bu son albüme bu eseride koyalım dedik. Bu bir siyaset albümüdeğil, sanat albümü. O yüzden'Dombra'yı uyarladığım versiyonuyladeğil de orijinal haliyle, Nogay Türkçe'siile koyduk. Aslında 'Dombra'yıkoymayacaktım ama kardeşim MuratIşılak, "Muhakkak koyalım, klip deçekelim" dedi.Benim ilkeliolduğum konularvardır; birmekanda çıkmam,düğünde,nişanda sahne almam. Bu ilkelerimkonusunda kimse bana müdahaleedemez çünkü taviz vermem ama fikirlerve zevkler konusunda uysalımdır,her fikre açığım. Ve şiddetle tavsiyeediliyorsa dinlerim. 'Dombra'dada öyle oldu. Albümde altı eser yeralıyor; beşi bana ait. Bu albümdensonra sekiz eserlik bir türkü albümüde çıkaracağım.