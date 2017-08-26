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Amine Gülşe ‘Köy hayatına bayılıyorum'

Giriş Tarihi: 26.8.2017 09:39 Güncelleme Tarihi: 26.8.2017 09:46
Amine Gülşe ‘Köy hayatına bayılıyorum'

Türkiye güzelinin köy tatili

MERVE YURTYAPAN

Nasıl Tülin Şahin gibi olabilirsiniz?
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Amine Gülşe ‘Köy hayatına bayılıyorum'
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