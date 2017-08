Şampiyon sahaya çıkıyor

BUGÜN NELER OLDU

'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır en iyi yapımları ekrana getiren atv; yeni yayın dönemine 4 Eylül'de başlıyor. Yeni sezon lansman filmleriyle her sene çok konuşulan atv, 2017-2018 yeni yayın dönemi tanıtım çekimlerini geçtiğimiz günlerde tamamladı. Dilaver Kıvrak'ın yönetimindeki atv Tanıtım ve Marka ekibinin hazırlayıp çektiği tanıtım filminde; dizi oyuncuları, sunucular ve haberciler yer aldı.A Plus Stüdyoları'nda gerçekleştirilen çekimler için dev bir atv bayrağı özel olarak dikildi. 6 metre uzunluğundaki bayrağın dikimi bir haftada tamamlandı. Yönetmenliğini Tekin Biçer'in, görüntü yönetmenliğini Orçun Özkılınç'ın yaptığı filmde; kanalın yeni sezon fotoğrafları Cem Uçak tarafından çekildi. Tanıtım filminin müziğini ise daha önce 'Olan Var Olmayan Var' şarkısıyla çok sevilen Beyza Durmaz hazırladı.Atv'nin 2017-2018 yeni yayın dönemi tanıtım çekimlerinden notlar:'Aşk ve Mavi' adlı dizinin başrol oyuncusu Emrah Erdoğan, tanıtım filminin çekimlerine annesi Ayten Erdoğan ile birlikte geldi. 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının sunucusu Murat Yıldırım 'ı da eşi İmane Elbani yalnız bırakmadı. Müge Anlı çekimlerden önce başında ekmek kırarak 'Yeni sezonda nazar değmesin' temennisinde bulundu. Nihat Hatipoğlu da çekim öncesi dua ederek yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.Geçtiğimiz sezonun şampiyonu, milyonları ekrana kilitleyen atv, yeni sezonda da izleyiciyi yine ekran başında tutacak!Geçtiğimiz sezon sürpriz sezon finalleriyle günlerce konuşulan atv dizileri, 'Kırgın Çiçekler', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ve 'Aşk ve Mavi', izleyicilerin merakla beklediği yeni bölümleriyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yaz ekranında izleyiciyle buluşan, perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan 'Kanatsız Kuşlar', kendi gününde ve saatinde devam ediyor. Yeni sezonla beraber iki yeni dizi de ekrana merhaba diyecek. 'Cennetin Gözyaşları' ve 'Seven Ne Yapmaz' adlı diziler izleyicinin karşısına çıkmak için gün sayıyor.Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekran başındakilerin bilgilerini sınadığı, dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?', yenilenen ekran grafikleriyle ve dekoruyla bu sezon da yine atv'de olacak.Merak edilen konular, yanıt bekleyen sorular yine Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programlarıyla yanıt buluyor.'Esra Erol'da programı, 4 Eylül'de yeni sezona merhaba diyor. Erol, yeni yayın döneminde de mutlu yuvaların kurulmasına ön ayak olacak.Gündüz kuşağının vazgeçilmez programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', 5 Eylül'de sevenleri ile buluşuyor. Anlı, yeni sezonda da kayıpları bulacak, cinayetleri aydınlatacak.