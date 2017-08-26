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Yine Nurseli yine skandal

Giriş Tarihi: 26.8.2017 10:10 Güncelleme Tarihi: 26.8.2017 10:11
Yine Nurseli yine skandal

'Oyunu kaldıracağım, konuşulacak hiçbir şey kalmadı'

İLKER GEZİCİ

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Yine Nurseli yine skandal
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