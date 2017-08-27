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’na soruşturma açıldı

İHA

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 27.8.2017 18:11 Güncelleme Tarihi: 27.8.2017 18:43
Murat Başoğlu’na soruşturma açıldı

öz yeğeni ile teknede görüntülenen sunucu hakkında soruşturma başlattı.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da teknede bir kadınla görüntülenen ünlü sunucu 'nun yanındaki kişinin öz yeğeni Burcu Başoğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Öz yeğeniyle teknede yaşadığı ilişki sonrasında görüntüleri ve fotoğrafları inceleyen olaya el atarak Başoğlu'na soruşturma açtı.

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Bodrum Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir teknede görüntülenen ve toplumsal değer yargılarına aykırı olan olaya ilişkin olarak; yazılı ve görsel basında yer bulan haber içerikleri ihbar kabul edilerek, habere konu kişiler hakkında hayâsızca hareketler suçu bakımından inceleme yapılmak üzere Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır".

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Murat Başoğlu’na soruşturma açıldı
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