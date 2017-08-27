Murat Başoğlu’na soruşturma açıldı

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da teknede bir kadınla görüntülenen ünlü sunucu Murat Başoğlu'nun yanındaki kişinin öz yeğeni Burcu Başoğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Öz yeğeniyle teknede yaşadığı ilişki sonrasında görüntüleri ve fotoğrafları inceleyen Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olaya el atarak Başoğlu'na soruşturma açtı.

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FOTOĞRAFLAR İHBAR NİTELİĞİ TAŞIYOR



Bodrum Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir teknede görüntülenen ve toplumsal değer yargılarına aykırı olan olaya ilişkin olarak; yazılı ve görsel basında yer bulan haber içerikleri ihbar kabul edilerek, habere konu kişiler hakkında hayâsızca hareketler suçu bakımından inceleme yapılmak üzere Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır".

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