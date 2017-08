'Sezona müthiş bir giriş yapacağız’

BUGÜN NELER OLDU

Atv'nin reyting rekorları kıran ve bugüne kadar kendi gününde başka hiçbir dizinin karşısında duramadığı ' Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın tanıtım filmi çekimi geçtiğimiz günlerde yapıldı. Çekimlerde dizinin başrol oyuncuları Oktay Kaynarca Sanem Çelik ve Ozan Akbaba ile bir araya geldik.Çekim hazırlıkları sırasında, dizide 'Hızır Çakırbeyli'yi canlandıran Oktay Kaynarca ile ayaküstü sohbet ettik. Çalışmayı çok özlediğini söyleyen Kaynarca, "Biz bu işi o kadar benimsedik ki; aynı sette o enerjiyi paylaşmak hepimizin çok hoşuna gidiyor. Tatil boyunca gözümün önüne hep bundan sonraki bölümlerde ne olacağı geldi. Ben de seyirci gibi merakla bekliyordum" diye konuştu. Yeni sezon un ilk bölümünü çektiklerini belirten Kaynarca, sözlerine şöyle devam etti: "Müthiş bir giriş yapacağız, sinema filmi tadında oldu. Her seferinde çıtayı yukarı koyuyoruz ve işimiz çok zor... İşimizin en önemli özelliklerinden biri şu: Bir önceki sezonu seyretmemiş olan seyirci, dizimizi sezon başında yeni bir diziye başlıyor gibi seyredebilir." Seyirciden çok güzel tepkiler aldığını anlatan ünlü oyuncu, "Kafamdan 'Hızır' karakteri ile ilgili ne geçiyorsa bunun seyirciye ulaştığını görüyorum. Herkes söyler ama bizim setimiz gerçekten çok farklı, aile gibiyiz. Rolü gereği diziden ayrılacak olanlar; diziden değil, arkadaşlarından ayrıldığı için üzülür" dedi.Çekimlerdedizinin oyuncularından Ozan Akbaba ile de konuştuk. Seyirciyi bomba gibi bir sezonun beklediğini belirten Akbaba şunları söyledi: "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kalitesini şöyle ölçebiliriz: Dizi her sezon izleyicisini daha da yükseltiyor. Benim söyleyeceklerim bunun yanında hafif kalır. Ben de büyük bir özlem ve merakla dizide neler olacağını bekliyorum. İzleyici kitlemiz gerçekten karakterleri o kadar sevdi ki... Yolda bana çok sıcak yaklaşıyorlar, yanıma gelip hemen sarılıyorlar. Bugün bu başarıyı taçlandıran onlar. Sağ olsunlar desteklerini de hiç esirgemeden gösteriyorlar." Geçtiğimiz aylarda Buket Arıkan ile evlenen Akbaba, "Evlilik güzel gidiyor; sevdiğim insan ile hayatım daha düzenli. Her şey olması gerektiği gibi" dedi.ÖNÜMÜZDEKİ günlerde üçüncü sezon bölümleri yayınlanacak olan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tanıtım çekiminden notlar:Dizinin başrol oyuncuları Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik ve Ozan Akbaba'dan oluşan ekip, prodüksiyon ekibinin araçlarıyla evlerinden alınıp A Plus Stüdyoları'nda getirildi. Oyuncuların yeni sezon heyecanı ve mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.Oyuncular gelmeden önce dizinin kostüm, saç ve makyaj ekibi, stüdyoya gelip saatler öncesinden hazırlık yaptı. Saç-makyaj ve kostüm için iki farklı odaya yerleşildi. Kostümler gelir gelmez ütüleri tekrar yapıldı. Oyuncuların giyecekleri takımlar organize edildi. Erkekler için smokin, kadınlar için ise gece kıyafetlerinden oluşan kombinler seçildi.Çekimler ve hazırlıklar sırasında Oktay Kaynarca su ve çay, Sanem Çelik yeşil çay ve neskafe, Ozan Akbaba çay, Deniz Çakır ise su içti. Oktay Kaynarca çekimler sırasında bir ara zeybek oynadı, güneş gözlüğüyle poz verdi. Ozan Akbaba, o dakikaları cep telefonundan videoya çekti.Stüdyoya girmeden önce çekimlerle ilgili tüm detaylar oyunculara anlatılıp ön bilgi verildi. Oyuncuların menajerleri ve basın danışmanları da çekimler sırasında onları yalnız bırakmadı. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın genel koordinasyon ekibi de oradaydı.Oyuncuların hazırlığı sırasında odalara kimsenin girmemesi konusunda titiz davranıldı, kapılar kapalıydı. Oyuncuların kalabalıktan rahatsız olmamaları ve rahat hazırlanmaları için odada sadece ekip vardı. Hazırlık süreci 2.5 saatte tamamlandı.Önceden belirlenen sıra ve düzende tekli, ikili, üçlü ve dörtlü çekimler yapıldı. Bu aşamada kostüm ve saç ekibi, oyuncuları yakından takip etti. Ozan Akbaba, çekimler sırasında ekipten müzik çalınmasını istedi. Yaklaşık üç saat süren hem fotoğraf, hem de tanıtım çekiminden sonra oyuncular evlerine bırakıldı.Çekim sırasında 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ekibine çok sürpriz isimlerin katılacağı konuşuldu.TANITIM filminin çekimleri sırasında Oktay Kaynarca, Arnavutluk seyahati sırasında aslana nasıl su içirdiğini de anlattı: "Tesadüfen içeri girdik, küçük bir hayvanat bahçesi gibi bir şey yapmışlar. Hayvanlar orada çok kötü şartlardaydı; çok üzüldüm. O aslan resmen 'Gel, beni sev' dedi, hatta elimi sokacak yer olsa, sevecektim neredeyse... Elimi sokacak yer yoktu, sadece su verebildim. Aramızda öyle bir iletişim kuruldu ve hâlâ aklım orada; acaba bir girişimde bulunsak ve onları oradan çıkartıp başka bir yere göndersek diye... Bunun için sağa-sola sordum; belki beceririz."