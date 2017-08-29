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'ın ölü bulunmasına dair videolara erişim engeli!

AA

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 29.8.2017 18:40 Güncelleme Tarihi: 29.8.2017 18:51
Vatan Şaşmaz'ın ölü bulunmasına dair videolara erişim engeli!

Beşiktaş'taki otel odasında ölü bulunan sunucu ve oyuncu ile eski manken 'in olay yerine ait görüntülerine, Şaşmaz’ın eşi 'ın başvurusu üzerine, hakimlikçe erişim engeli kararı verildi.

Beşiktaş'taki bir otel odasında dün ölü bulunan Şaşmaz ve Aker'in cansız bedenlerinin yer aldığı olay yerine ait görüntülerin yayınlanmasının ardından Şaşmaz'ın eşi , avukatı aracılığıyla hakimliğe başvuruda bulunarak, eşinin kanlı görüntülerine ve birtakım doğruluğu kanıtlanmamış iddialara yer verildiğine işaret ederek, söz konusu görüntülere erişimin engellenmesini talep etti.

Talebi değerlendiren İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, kamu yararı bulunmadığı anlaşıldığından talebin kabulüne karar vererek, haber ve sosyal medya hesaplarındaki söz konusu görüntülerin yer aldığı içeriğin erişiminin engellenmesine karar verdi.

Hakimlik, bu kararın erişim sağlayıcıları birliğine ve söz konusu internet sitelerine gönderilmesine de hükmetti.

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Vatan Şaşmaz'ın ölü bulunmasına dair videolara erişim engeli!
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