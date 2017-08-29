‘Yapılmamışı yapıyor, en iyi uçuş sahnelerini çekiyoruz’

Hepimizin çok iyi bildiği, defalarca izlediği 1977 yapımı 'Gülen Gözler' filminde bir sahne vardır: Şener Şen
'in oynadığı 'Vecihi' karakteri, sevdiği kızı kendisine vermeyen ailenin evine uçakla girer. Şen'in elindeki kırmızı gülle uçak kokpitinden tebessüm ettiği o sahne, hâlâ hepimizin hafızasındadır. Aslında oradaki 'Vecihi' karakteri, 1. Dünya Savaşı'na katılan ve ilk düşman uçağını düşüren Türk pilotu Vecihi Hürkuş
'a göndermedir. Yönetmen Ertem Eğilmez, karaktere o ismi vererek bu tarihi kahramana saygı duruşunda bulunmak istemiştir.
İşte Türk havacılık tarihine adını altın harflerle yazdıran Vecihi Hürkuş'un hayatı ilk defa sinemaya aktarılıyor. Yapımcılığını Eğrikapı Prodüksiyon'un üstlendiği, senaryosunu Savaş Korkmaz'ın yazdığı 'Vecihi Hürkuş' adlı filmin yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı oturuyor. Filmde 'Vecihi Hürkuş'u Hilmi Cem
İntepe, eşi Hadiye'yi ise Gizem Karaca
canlandırıyor. Miray Daner, Bora Akkaş ve Levent Can'ın da oynadığı filmin, Kemerburgaz- Göktürk'te kurulan platodaki setine konuk olduk. Burada, daha önce Cem Yılmaz'ın 'Yahşi Batı' ve yine Kudret Sabancı'nın yönettiği 'Karaoğlan' filmleri çekildi. Ancak 'Vecihi Hürkuş' ekibi, seti daha önce kullanılmayan yerlere kurarak seyirciyi mekan konusunda tekrara düşürmemek için çaba sarf etmiş. Benim ziyaret ettiğim gün, havadaki savaş sahnesinin yerdeki bölümleri çekiliyordu.
KUDRET SABANCI'NIN HAYALİ
Vecihi Hürkuş'un hikayesinin, Kudret Sabancı'nın çekmeyi en çok istediği hikayelerden biri olduğunu belirten yapımcı Emrehan Seyhan, şöyle konuştu: "Kudret Sabancı kendisine bu teklifi yaptığımızda çok heyecanlandı ve 'Hayalimi gerçekleştirme fırsatı verdiğiniz için çok mutlu oldum' dedi. Onun bu heyecanı bizim heyecanımızı da artırdı. Filmimizi Kudret Sabancı gibi tarihi birikimi oldukça fazla olan, o dönemi adeta yemiş yutmuş, öngörüsü yüksek bir yönetmene teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." Filmde çarpıcı birçok sahnenin söyleyen Seyhan; Vecihi Hürkuş'un Yılan Ada'sı olarak bilinen Nargin Adası'ndan kaçış sahnelerini birebir aktardıklarını ve özellikle uçuş sahnelerinin şu ana kadar yapılan en iyi uçuş sahneleri olduğunun altını çizdi. Filmin yönetmeni Kudret Sabancı ise şöyle konuştu: "Düşündüğümün daha üstüne çıkan bir film oluyor. Türkiye'deki sinemacıların yarısından fazlasının yapmak istediği bir proje bu. Bana kısmet oldu. Seyirciyi bir 1. Dünya Savaşı hikayesi bekliyor. Film Vecihi Hürkuş odaklı ama fonda Osmanlı'nın sonları, 1915'te başlayıp 1920'ye kadar devam eden süreci de görüyoruz. Vecihi'nin uçtuğu ilk dönemlerden başlayıp Anadolu'ya geçiş dönemini ele alıyoruz. Maalesef bütün hayatını filme sığdıramadık. Üçe böldük hikayeyi."
Çağrı Ova-Emrehan Seyhan
'DEVAMINI ÇEKEBİLİRİZ'
Filmin devamının da gelebileceğinin sinyallerini veren Sabancı, "Araştırma sürecinde sizi en çok hangi bilgi şaşırttı?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "1912-22 arası, benim çok hakim olduğum, kişisel olarak ilgi duyduğum bir dönem. Hikayeye Vecihi Hürkuş'un kendi hatıralarından yola çıkıp o döneme tanıklık etmiş kişilerin anlattıklarıyla son halini verdik. Türk havacılığının ilk yılları... Osmanlı, havacılığa çok önem vermiş. Mesela ben Osmanlı hava taburlarını hiç duymamıştım. Çok önemli başarılara imza atmışlar. Vecihi Hürkuş da o kahramanlardan biri. 'Indiana Jones
'tan üç kere daha 'Indiana Jones'. 1913'te Türk Pilot Okulu açılmış; dünyada pilot yetiştiren ilk okullardan biri. Dünyadaki ilk zenci pilot bir Türkmüş; adı Ahmet Ali Çelikten. 1930'lu yıllara gelindiğinde 1 milyon km. uçmuş; bu inanılmaz bir şey. Bu kahramanları gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz."
HÜRKUŞ O ADADAN SAĞ ÇIKMAYI BAŞARDI
Vecihi Hürkuş'un kaçmayı başardığı, yılanlarıyla ünlü olduğu için Yılan Adası olarak da bilinen Nargin; 1. Dünya Savaşı'nda Ruslar'ın işgali sırasında 10 binin üzerinde Türk askerinin esir tutulduğu, Hazar Denizi'nin en büyük adası. Hürkuş, sahile yaklaşık 11 kilometre mesafede bulunan kamptan kaçarak sağ olarak kurtulmayı başaran ender isimlerden.
'5 MİLYON DOLARLIK FİLM İÇİN 2 BİN 500 KOSTÜM DİKİLDİ'
Dünya standartlarında bir film çekmeyi kendilerine düstur edindiklerini söyleyen Emrehan Seyhan, şöyle konuştu: "Filmde altı tane uçak var. Bu uçakların tamamı orijinaline bağlı kalınarak yapıldı. Görsel efektlere çok önem verdik. Daha önce yapılmamışı yapıyoruz. 35-40 dakika süren hava sahneleri var. Maltepe, Irak ve Kafkas cephelerinde geçen olaylar için tarihe bağlı kalınarak ciddi dekorlar yapıldı. 2 bin 500 kostüm dikildi. 300 kişilik ekip var. Filmde figüranlarla birlikte 3 bine yakın oyuncu rol aldı. Ortağım Çağrı Ova'yla birlikte hiçbir masraftan kaçınmadık. 5 milyon dolara mal olan bu proje, 2018'in ilk aylarında seyirciyle buluşacak."
YÜZDE 73.2'Sİ GÖRSEL EFEKT!
Vecihi Hürkuş', aksiyon ve savaş sahneleriyle dikkat çekecek. Yapım için; 'Örümcek Adam', 'Hulk', 'X Man' gibi süper kahraman filmlerini çeken Marvel'in kullandığı teknoloji kullanılıyor. Lazer tarama sistemiyle taranan objeler, üç boyutlu hale getirilip aksiyon sahnelerinde kullanılıyor. Çoğu Hollywood projelerinde çalışmış 150 kişilik bir ekipten oluşan Görsel Efekt Birimi'nden sorumlu Mehmet Çetin, filmin yüzde 73.2'sinin görsel efektlerden oluştuğunu söylüyor.
Hilmi Cem İntepe-Gizem Karaca
'BENİ BUGÜNE KADAR EN ÇOK ZORLAYAN İŞ'
Yapımda 'Vecihi Hürkuş'u 'Survivor'dan sonra oyunculuk yapmaya başlayan Hilmi Cem İntepe canlandırıyor. Yapımcı Emrahan Seyhan, Vecihi Hürkuş'u canlandıracak kişinin, Hürkuş'a benzemesine dikkat ettiklerini söylüyor. Hakikaten İntepe, Hürkuş'a ikizi kadar benziyor. Hatta geçtiğimiz günlerde seti ziyarete gelen Hürkuş'un torunları, İntepe'yi kostümlerle görünce dedelerine benzetip duygulu anlar yaşamış.
İntepe, "Omuzlarımdaki yük çok fazla. Kariyerimin şu ana kadarki en iddialı işi. Kendi adıma da beni en zorlayan iş" diyor. İntepe, "Karaktere benzeyen yanınız var mı?" sorusuna şöyle yanıt veriyor: "Vecihi Hürkuş, Yılanlı Ada'ya esir düşüyor ama kaçmayı başarıyor. Şubat'ta denizi yüzerek geçiyor. Mısır'dan İran'a da yürüyerek gidiyor ve uçak yapıp savaşmaya devam ediyor. Azme bakar mısınız? Ben de hiçbir zaman yılmak bilmem."
Türkiye'nin ilk uçağını tasarlayıp üreten Vecihi Hürkuş, 1896-1969 yılları arasında yaşadı.
'ANNEANNEMDEN YARDIM ALDIM'
Filmde Gizem Karaca, Vecihi Hürkuş'un eşi Hadiye'yi oynuyor. İlk defa bir dönem projesinde yer alan Karaca, rolüyle ilgili şunları söyledi: "Hadiye' karakteri, kariyerimin en zor rolü oldu. Daha önce yaşamış birini canlandırmak çok zordu. İnternete Hadiye Hürkuş diye yazıp araştırma yapmak bile benim için büyük bir yolculuktu. Hürkuş gibi bir kahramanın karısını oynamak gurur verici."
Dönem işi çekmenin çok heyecan verici olduğunu söyleyen Karaca, "O dönemin kadınlarının ne giydiğini, nasıl konuştuğunu nereden bilebilirsin ki... Bunları anneannemle konuştum, o da bildiği kadarıyla anlattı" dedi.