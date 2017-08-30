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Çiftin üzerinde yine kara bulutlar dolaşıyor!
Çiftin üzerinde yine kara bulutlar dolaşıyor!
Giriş Tarihi: 30.8.2017
10:10
Güncelleme Tarihi: 30.8.2017
10:21
BÜLENT CANKURT
5 yıllık evlilik resmen bitiyor (mu?)
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