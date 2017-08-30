‘Kızlara tektaş almayın, çalışıp kendileri alsın’

Ünlü şarkıcı Demet Akalın
, önceki gün Yalıkavak Palmarina Tren Beach'te sahneye çıktı. Oldukça keyifli olduğu görülen Akalın, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu yıl da kurban keseceğini dile getiren Akalın, her bayram olduğu gibi kurban etini ihtiyaç sahiplerine dağıtacağını söyledi. Yaklaşık iki saat kaldığı Yalıkavak Tren Beach sahnesinde kendisini dinleyenlere müzik ziyafeti çeken sanatçı, enerjisiyle de parmak ısırttı. Bayram programının son derece yoğun olduğuna vurgu yapan Akalın, "Bodrum
, Çeşme, Didim ve İzmit'te sahneye çıkacağım. Vallahi beni paylaşamıyorlar" dedi. Sahnesinin sonlarına doğru erkek hayranlarına seslenen başarılı popçu, "Kızlara tektaşı siz almayın, bırakın çalışıp kendileri alsınlar" diyerek tavsiyede bulundu.
TUTUMLU DEMET
Gazetecilerin sorularını yanıtlarken kendisini tepeden tırnağa parfüme boğan şarkıcı; üstündeki sahne kıyafetini 11 yıl önce Tuvana Büyükçınar'dan aldığını söyledi. Akalın, sandıktan çıkardığı 11 yıllık emektar kıyafetiyle ne kadar tutumlu olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.