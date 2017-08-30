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Sevgilisiyle aynı törende yarışacak

ÖZNUR KAYMAK

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 30.8.2017
Sevgilisiyle aynı törende yarışacak

ile sevgilisi Otilia, Hamburg’ta gerçekleşecek olan The Daf BAMA Music Awards’ta büyük ödül için yarışacak

Ünlü müzisyen ile şarkıcı sevgilisi Otilia, The Daf BAMA Music Awards'ta büyük ödül için karşı karşıya gelecek. 17 Kasım'da Hamburg'ta gerçekleşecek olan yarışmada; Sinan Akçıl, Türkiye, Otilia ise ülkesi Romanya adına yarışacak. Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerinden en başarılı müzisyenlerin ödüllendirileceği tören için Akçıl'a özel bir davet mektubu gönderildi.


Otilia

ÜNLÜLER GEÇİDİ
Akçıl, Barclaycard Arena'da düzenlenecek olan törende, dünyaca ünlü birçok müzisyenle bir araya gelecek. Ödüle aday gösterilen isimler arasında; İngiliz şarkıcı Zayn Malik de bulunuyor. Craig David, , Inna, Eva Simons, Despina Vandi ve Antonis Remos gibi ülkemizde yakından tanınan şarkıcılar da ödül için yarışacak. Yarışmaya Türkiye'den aday gösterilen isimler arasında ise; Sinan Akçıl'ın yanı sıra Hadise, Sıla, , ve Mustafa Ceceli de bulunuyor.

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Sevgilisiyle aynı törende yarışacak
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