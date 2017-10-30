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’ Tokyo’da seyirciyle buluştu

Giriş Tarihi: 30.10.2017
‘Buğday’ Tokyo’da seyirciyle buluştu
Semih Kaplanoğlu'nun dünya prömiyerini 23. Saraybosna 'nde yapan, SABAH gazetesinin ana medya sponsoru olduğu son filmi ''; , Köln, Londra ve Sao Paulo Film Festivalleri'nin ardından önceki gün 'da izleyiciyle buluştu. Bu yıl 30'uncu kez düzenlenen Tokyo Uluslararası Film Festivali kapsamında Asya prömiyerini yapan filmin yönetmeni Kaplanoğlu ve filmin başrol oyuncusu Jean-Marc Barr; EX Theater Roppongi'de yapılan gösterime katıldı. Amerika, Almanya ve 'de geçen film, Türkiye'de 24 Kasım'da vizyona girecek.
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‘Buğday’ Tokyo’da seyirciyle buluştu
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