‘Buğday’ Tokyo’da seyirciyle buluştu

Semih Kaplanoğlu'nun dünya prömiyerini 23. Saraybosna Film Festivali
'nde yapan, SABAH gazetesinin ana medya sponsoru olduğu son filmi 'Buğday
'; Adana
, Köln, Londra ve Sao Paulo Film Festivalleri'nin ardından önceki gün Japonya
'da izleyiciyle buluştu. Bu yıl 30'uncu kez düzenlenen Tokyo Uluslararası Film Festivali kapsamında Asya prömiyerini yapan filmin yönetmeni Kaplanoğlu ve filmin başrol oyuncusu Jean-Marc Barr; EX Theater Roppongi'de yapılan gösterime katıldı. Amerika, Almanya ve Türkiye
'de geçen film, Türkiye'de 24 Kasım'da vizyona girecek.