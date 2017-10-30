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Rıza Esendemir yeniden aşık
Rıza Esendemir
yeniden aşık
Giriş Tarihi: 30.10.2017
10:40
Güncelleme Tarihi: 30.10.2017
17:20
İrem Derici'nin eski eşi
Rıza Esendemir
, önceki akşam Karaköy'deydi.
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