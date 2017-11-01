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’un gizli ses kaydı şikayetine takipsizlik

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 1.11.2017
Murat Boz’un gizli ses kaydı şikayetine takipsizlik

; annesi, sevgilisi ve abisinin olduğu tatil ortamında seslerinin gizlice kaydedilip yayınlandığını iddia etti. Ancak ünlü şarkıcının şikayeti hakkında takipsizlik kararı verildi

Ünlü şarkıcı , sevgilisi Aslı Enver'le 29 Haziran günü Gümüşlük'teki villasında tatil yapıyordu. İki sevgili, Boz Ailesi ile tatilin tadını çıkarırken, Boz'un annesi, sevgilisi ve abisi arasında geçen bazı konuşmalar haberlere konu oldu. Habere göre; Aslı Enver ile anne Nedret Boz arasında 'kısır' diyaloğu yaşandı. İddiaya göre Nedret Boz, gelin adayı Aslı Enver'e, "Aslı sen otur kızım. Ben kısır yapacağım" dedi. Murat Boz'un ağabeyi Ali Boz ise deniz dönüşü "Murat, iyi ki bu evi almışız. Denize girince daha iyi anlaşılıyor. Buralarda basın da yok" şeklinde söylemlerde bulundu.

ŞÖHRETE KATLANMAK ZORUNDA
Tüm bu çıkan haberlerden rahatsız olan Murat Boz, savcılığa başvurdu. Aile ve özel hayatının ifşa edildiğini beyan eden Boz, yaşam alanına izinsiz girilip ses kaydı alınıp yayınlanarak suç işlendiğini belirtti. Boz'un şikayetinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda Boz'un ünlü biri olduğu için ailesi ve özel hayatıyla gündem olduğu ve kamuoyunun merak ettiği şekilde haber yapıldığı kaydedildi. Şöhret sahibi kişilerin belli ölçülerde haklarında çıkan dedikodulara ve özel hayatlarıyla ilgili haberlere katlanmak zorunda olduğu belirtilerek şikayet, takipsizlik kararıyla sonuçlandırıldı.

MODA ÇEKİMİ GİBİ SAHNELER
'Kardeşim Benim 2'de; 'in canlandırdığı 'Hakan' ve Murat Boz'un oynadığı 'Ozan' kardeşlerin düğüne hazırlandıkları anlar, moda çekimlerini aratmadı. Film gereği hızla düğün kıyafeti seçmesi gereken kardeşler, objektiflere takım elbiseleri ile böyle poz verdi.
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Murat Boz’un gizli ses kaydı şikayetine takipsizlik
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