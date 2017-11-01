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Günaydın Haberleri
Deniz Seki - Faruk Salman ayrılığının asıl nedeni…
Deniz Seki
-
Faruk Salman
ayrılığının asıl nedeni…
Giriş Tarihi: 1.11.2017
09:33
Güncelleme Tarihi: 1.11.2017
09:49
Ünlü şarkıcı
Deniz Seki
'yle nişanlısı
Faruk Salman
'ın asıl ayrılık nedeni ortaya çıktı.
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