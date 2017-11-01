Türkiye'nin en iyi haber sitesi

- ayrılığının asıl nedeni…

Giriş Tarihi: 1.11.2017 09:33 Güncelleme Tarihi: 1.11.2017 09:49
Deniz Seki - Faruk Salman ayrılığının asıl nedeni…

Ünlü şarkıcı 'yle nişanlısı 'ın asıl ayrılık nedeni ortaya çıktı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Deniz Seki - Faruk Salman ayrılığının asıl nedeni…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz