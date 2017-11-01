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Ve ilk kez konuştu!

Giriş Tarihi: 1.11.2017 14:10 Güncelleme Tarihi: 1.11.2017 14:10

Öz yeğeniyle yaşadığı ilişkiyle aylardır tartışma konusu olan ilk kez konuştu.

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Ve Murat Başoğlu ilk kez konuştu!
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