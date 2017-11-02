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‘Erkeğin de evlenmeye uygun olanı, olmayanı var’

Giriş Tarihi: 2.11.2017
‘Erkeğin de evlenmeye uygun olanı, olmayanı var’
Ünlü şarkıcı , önceki gün Radyo Trafik'teki 'Ünlüler Trafikte' programına konuk oldu. Emel Yalçın'ın sorularını yanıtlayan Yaşar; müzik yaşamından Necat Gülseven ile evliliğine kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı. İşte Yaşar'ın anlattıkları:

'TATLISES'İN MÜZİĞİ ÖLÜMSÜZ'
İbrahim Bey (Tatlıses) ile iyi kötü günlerimiz oldu. Bana çok şey kattı. Bunun maddi-manevi karşılığını verdiğimiz güzel işler yaptık. Finalde biraz kırgınlık yaşadık ama olsun. O, bu camia için çok önemli bir isim. Küs değiliz ama bazı şeylere kırıldım.
Bir gün ile karşılaştım; o anda ile telefonda konuşuyordu. Küs olduğumuzu bilmediği için "Bak sana birini veriyorum" dedi. Konuştuk ve barıştık. Yakın olduğunuz kişilere kırılabilirsiniz, bu sevgidendir. Kendisinin müziği benim için ölümsüzdür.

'EVLENME TEKLİFİ ALMADIM'
Eşim bana evlenme teklifi etmedi. O açığı kapatmak için bütün yıl dönümlerimizi çok güzel kutluyoruz. Eşimle karşılaştığımda "Ben bu insanla evleneceğim" dedim, bunu hissettim. Yoksa bu zamana kadar zaten evlenirdim ama karşılıklı olarak bu duyguyu hissetmek bambaşka bir şey.
Erkeğin de evlenmeye uygun olanı, olmayanı var. Bu işlerde sadece para veya iyilik değil, vicdan ve merhamet duygusu çok önemli. İki taraf açısından da sömürü olmamalı. Ben kendim çalışıp kazanıyorum, o kendisi çalışıp kazanıyor.
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‘Erkeğin de evlenmeye uygun olanı, olmayanı var’
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