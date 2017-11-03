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günahtır’

Giriş Tarihi: 3.11.2017
‘Yazıktır günahtır’
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Serdar Gökhan, yeni dönemde oyuncuların dizilerden kazandığı astronomik rakamlara tepki gösterdi: ", günahtır! Biz o rakamları bir yılda bile kazanamıyorduk. Manyakça rakamlar bunlar!"
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‘Yazıktır günahtır’
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