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Günaydın Haberleri
‘Yazıktır günahtır’
‘
Yazıktır
günahtır’
Giriş Tarihi: 3.11.2017
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Serdar Gökhan, yeni dönemde oyuncuların dizilerden kazandığı astronomik rakamlara tepki gösterdi: "
Yazıktır
, günahtır! Biz o rakamları bir yılda bile kazanamıyorduk. Manyakça rakamlar bunlar!"
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