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Sabah'a teşekkür etti!

Giriş Tarihi: 4.11.2017 18:29 Güncelleme Tarihi: 4.11.2017 18:40
Seren Serengil Sabah'a teşekkür etti!

Sabah Gazetesi'nin 2001’deki Swiss baskını sırasında, Hakan Uzan’la arasındaki ilişkiyi doğrulayan bir haber yapması 'i harekete geçirdi.

'ın "2001'deki Swiss baskını sırasında, eşim Hakan Uzan'la otelde uygunsuz bir şekildeyken rehin alındılar" iddiası doğru çıktı. İsmi, evli ve çocuklu Tolga Duğles ile anılan Gülben Ergen'in Swiss baskını sırasında çekilen otel görüntüleriyle ilgili bir emniyet mensubuyla yaptığı gizli yazışmalar yayınlandı. Bu görüşmeleri Sabah Gazetesi, sayfalarına taşıyıp son dönemin en büyük bombalarından birini patlattı.

İşte Gülben Ergen'in telefonunda çıkan skandal yazışma...

SALKIM'A DESTEK VERDİ

Haberin ardından uzun süredir Gülben Ergen'i yoğun şekilde eleştiren isimlerden biri olan , instagram hesabından bir açıklama yaparak, Yeşim Salkım'a destek attı. Salkım'a olan bu desteğinin yanı sıra Hürriyet Gazetesi'ne de sert göndermeler yapan Serengil, kendisinin evli bir adamla aşk yaşadığı iddiasını haberleştiren gazeteye verdi veriştirdi. Magazin yorumcusu Serengil, son olarak Sabah Gazetesi'ne teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

İşte Serengil'in kişisel instagram hesabından yaptığı o paylaşım:

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Seren Serengil Sabah'a teşekkür etti!
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