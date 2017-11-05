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Aslıhan Doğan yine affetti
Aslıhan Doğan
yine affetti
Giriş Tarihi: 5.11.2017
11:50
Güncelleme Tarihi: 5.11.2017
16:32
Futbolcu
Arda Turan
ile
Aslıhan Doğan
'ın 2.5 yıllık aşkı geçen Eylül'de bitmişti.
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