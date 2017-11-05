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yine affetti

Giriş Tarihi: 5.11.2017 11:50 Güncelleme Tarihi: 5.11.2017 16:32
Aslıhan Doğan yine affetti

Futbolcu ile 'ın 2.5 yıllık aşkı geçen Eylül'de bitmişti.

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Aslıhan Doğan yine affetti
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