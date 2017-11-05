Bana aşkı yaşatan her kadına şarkı yazarım

Rafet El Roman
'ın parlattığı 'Kalbine Sürgün' şarkısıyla tanınan şarkıcı Gökhan Güneş
, kariyerine sağlam adımlarla devam ediyor. Yakın zamanda peş peşe çıkardığı 'Mavi' ve 'Sonsuzluğa' adlı şarkılarıyla adından bahsettiren Güneş, GÜNAYDIN'a konuştu:
Müzik merakı çocukluğumdan beri var. Üniversite zamanında kafelerde çalıp aileme destek olmak için gitar dersleri aldım.
2007'de şarkılar yapıp internette yayınlamaya başladım. Sonra internette paylaştığım videolar çok beğenildi. Hatta internetin en çok dinlenen genç şarkıcısı olarak ekrana çıktım. Sonra Rafet El Roman"la çalışmaya başladık. Daha sonra tek başına ilerlemek istedim.
Rafet el Roman'ın kanatlarının altından erken ayrıldığımı düşünmüyorum. İlişkiler ve hayatınızda size yol gösterici birinin olması tabii ki çok önemli ama ben kendime güveniyordum. Onun kendi işleri, özel yaşamı var. Onlardan dolayı sadece bana konsantre olamadı. Hayalleri olan insanları kandırmak çok kolaydır. Kandırıldım diyemem ama oyalandığımı düşünüyorum.
'İLİŞKİDE ŞIMARIĞIM'
Bana sadece aşk şarkı yazdırıyor. Aşk acısı çekerken ayrılık şarkıları, mutluyken daha pozitif şarkılar yazıyorsun. Bu kadar vefasız varken yazmak kolay. Bana aşkı ve aşk acısını yaşatan her kadına şarkı yazarım. Söylediğin şarkı; herkesin bildiği duyguları kimsenin söylemediği sözlerle anlattığınızda başarıya ulaşıyor. Sonuçta herkes aşık olup aşk acısı çekiyor ama onu nasıl ifade ettiğin önemli.
Ben kaybedince aşık olduğunu anlayanlardanım. İlişkinin içinde şımarığımdır pek anlamam aşık olduğumu. Ne zamanki işler tersine dönüyor, o zaman anlıyorum. Alıyorum elime gitarımı, 'Dur gitme, keşke gitmeseydin' diye şarkı yapıyorum. Ama iş işten geçiyor. Kız milleti gitti mi gidiyor, istediğin kadar güzel şarkı yap.