İstanbul otomobil ile 112 yıl önce tanıştı

Osmanlı İmparatorluğu'na otomobili ilk defa kimin, ne zaman getirdiği, efsanelerin farklılığı ve de çokluğuna rağmen, hâlâ bir muammadır. Dönemin resmi gazetesi Takvim-i Vekayi'de 1832'de buharlı arabaya dair bir habere yer verildi. İlk zamanlarda otomobil için Latince karşılığının biraz değiştirilmiş hâli olan "zâtü'lhareke araba" kelimesi kullanıldı. Fakat sonraki yıllarda bu vasıta için önce "otomobil arabası" ve nihayet "otomobil" kelimesi kullanıldı.

1861'de Lamore ve Garaçino adlı iki müteşebbis buharlı arabanın getirilmesi için Osmanlı hükümetine resmî müracaatta bulundu. Ancak bir netice çıkmadı.