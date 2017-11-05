Üç şarkı üç hit

Temmuz ayında 'Saltanat' adlı şarkısıyla iyi bir çıkış yapan Fatma İşcan
, 'Yüzüne Yüzüne' adlı yeni maxi single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu. Bu çalışma için birbirinden iddialı üç şarkıyı seslendiren güzel şarkıcı, çıkış parçası olarak projeye de adını veren 'Yüzüne Yüzüne'yi seçti. Sezona damga vurmaya aday olan şarkının söz ve müziğine ünlü besteci Cansu Kurtçu imza atarken, düzenlemesini Volga Tamöz
yaptı. İddialı şarkının klibini ise Tamer Aydoğdu yönetti. Fatma İşcan; üç şarkılık çalışmasında, söz ve müziği Berk Telkıvıran'a ait olan 'Son Söz Aşk' ve sözü Aslı Zen'e, müziği Aslı Zen ve Burak Berberoğlu'na ait olan 'Layetezelzel' adlı iki şarkıyı daha seslendirdi. Sevilen yorumcu, kayıt aşamasında adeta bir yıldızlar topluluğuyla çalıştı.