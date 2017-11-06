Allah beni aşksız bırakmasın

Geçtiğimiz sezon atv dizisi 'Aşk ve Mavi: Götür Beni Gittiğin Yere'de canlandırdığı karakterle dikkat çeken Merve Erdoğan, bu sezon TRT
dizisi 'Yalaza
'da ekrana gelmeye başladı. Dizide bir hemşireyi canlandıran Erdoğan, oyunculuk serüvenini ve yeni projesini anlattı...
'Yalaza' dizisinde hemşire rolünü canlandırıyorsunuz. Nasıl bir çalışma yaptınız?
Daha önce de bir dizide hemşire rolü oynamıştım. O yüzden biraz deneyimim var. Ekranda profesyonel durması açısından birtakım gözlemler yaptım. Çünkü canlandırdığım karakter aynı zamanda çok başarılı bir hemşire.
'Aşk ve Mavi'deki rolünüz çok dikkat çekmişti. O karakter, oyunculukta farklı rollerdeki başarınızı göstermenizde etkili oldu mu?
Tabii ki. 'Aşk ve Mavi' bana çok şey kattı. Bugüne kadar oynadığım en değişik karakterlerden biriydi 'Gülizar'. Hem şiveli, hem kötü, hem de komik. Farklı bir rolü canlandırırken, insanların beğenip takdir etmeleri oyunculuk serüvenime ışık tuttu.
Aşık olmak size ne hissettiriyor?
Dünyanın en sıra dışı ama en savunmasız bırakan duygusu bence. Aklın uçup gidiyor ve sadece kalbini güm güm attıran o duygunun peşinden sürükleniyorsun. Aşkı güzel yapan da bu hesapsızca ilerleyişi sanırım. Allah
hayatımın hiçbir döneminde beni aşksız bırakmasın.
İki sezondur dizi çekimleri için İstanbul dışındasınız. Ailenizden uzak kalmak sizi zorladı mı?
Şehir dışında çalışmaya o kadar alıştım ki, eve gidince misafir gibi hissediyorum. Özlem oluyor fakat işimden memnunum.