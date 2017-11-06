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’ya ikinci ödül ’tan

Giriş Tarihi: 6.11.2017
‘Ayla’ya ikinci ödül Los Angeles’tan
'nin Oscar adayı '', katıldığı festivallerden ödülsüz dönmüyor. Açılış filmi olarak yer aldığı Uluslararası Asya Film Festivali'nde en iyi film seçilen 'Ayla', Türkiye'de gişede gösterdiği başarıyı yurt dışında da tekrarlıyor. Gerçek bir hayat hikayesini beyazperdeye aktaran 'Ayla', Türkiye'nin Oscar adayı olarak rakipleri arasından sıyrılıp ilk beş film arasına girmek üzere. 'da düzenlenen Cape Town Uluslararası Film Festivali'nde Mustafa Presheva ile en iyi kurgu yönetmeni ödülünün sahibi olan film, şimdi de Uluslararası Asya Film Festivali'nde izleyicilerin oylarıyla en iyi film seçildi. 'Ayla', Kore savaşının en acılı halini evrensel ve zamansız bir sevgi hikayesine dönüştürüyor.
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‘Ayla’ya ikinci ödül Los Angeles’tan
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