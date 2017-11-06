‘Ayla’ya ikinci ödül Los Angeles’tan

Türkiye
'nin
Oscar adayı
'Ayla
',
katıldığı festivallerden
ödülsüz dönmüyor.
Açılış
filmi olarak
yer aldığı
Uluslararası
Asya Film
Festivali'nde
en iyi film seçilen
'Ayla', Türkiye'de
gişede
gösterdiği başarıyı
yurt dışında
da tekrarlıyor.
Gerçek bir hayat
hikayesini beyazperdeye
aktaran
'Ayla', Türkiye'nin
Oscar adayı olarak rakipleri
arasından sıyrılıp ilk beş
film arasına girmek üzere. Güney Afrika
'da düzenlenen
Cape Town Uluslararası
Film Festivali'nde
Mustafa
Presheva ile
en iyi kurgu
yönetmeni
ödülünün
sahibi olan
film, şimdi
de Uluslararası
Asya Film Festivali'nde
izleyicilerin
oylarıyla en iyi film
seçildi. 'Ayla', Kore savaşının
en acılı halini evrensel
ve zamansız bir sevgi hikayesine
dönüştürüyor.