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Demet Akalın poşette 1 milyon lira unuttu
Demet Akalın
poşette 1 milyon lira unuttu
Giriş Tarihi: 6.11.2017
10:32
Güncelleme Tarihi: 6.11.2017
10:40
Demet Akalın
, Beykoz-Acarkent'te yıllardır oturduğu bu villasını geçen kış sattı.
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