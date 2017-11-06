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poşette 1 milyon lira unuttu

Giriş Tarihi: 6.11.2017 10:32 Güncelleme Tarihi: 6.11.2017 10:40
Demet Akalın poşette 1 milyon lira unuttu

, Beykoz-Acarkent'te yıllardır oturduğu bu villasını geçen kış sattı.

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Demet Akalın poşette 1 milyon lira unuttu
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