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Giriş Tarihi: 6.11.2017 14:21 Güncelleme Tarihi: 6.11.2017 14:25
İrem Derici ve Rıza Esendemir arasında neler oluyor?

Şarkıcı 'nin sosyal medya hesabından yaptığı ''Çocuk istiyorum'' paylaşımına eski eşi 'den karşılık geldi

, önceki gün Twitterhesabına ''Pazar pazar çocuk istiyorum diye uyandım. 30 sonrası sendromu mudur acaba?'' yazarak herkesi heyecanlandırdı.

İrem Derici'nin çocuk paylaşımına eski eşi 'den karşılık geldi. Rıza Esendemir, Twitter hesabına, ''Biri Demir biri Ayşe hem de iki tane olacaktı. Bu tweet yarın kendini imha edecek'' yazdı.

İrem Derici'nin eski eşi Rıza Esendemir'in bu karşılığına nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

GEÇEN YIL BOŞANDILAR

İrem Derici geçen yıl Rıza Esendemir'den boşandıktan sonra usta sanatçı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İrem Derici, sevgilisi Lider Şahin'in annesi Didem Şahin'in ilişkiye karşı çıkmasıyla zor günler yaşamıştı. Ve ayrıldılar.

İREM DERİCİ, RIZA ESENDEMİR'İN ADINI SİLDİ!

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İrem Derici ve Rıza Esendemir arasında neler oluyor?
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