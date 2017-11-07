Özge değil asıl mağdur benim

ANNESİYLE KIZI
Hacı Sabancı
'nın, sevgilisi Özge Ulusoy
'la ayrılma nedeni ortaya çıktı. İddialara göre Hacı Sabancı, Özge Ulusoy'un telefonunu karıştırırken annesiyle ilgili mesajları buldu. O mesajlarda Ulusoy, kendi annesiyle Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı
hakkında hoş olmayan yazışmalar yapmıştı. Sabancı, bu duruma çok sinirlendi ve Ulusoy'la ilişkisini bitirdi.
'YALANMIŞ...'
Günaydın'ın konuyla ilgili olarak aradığı Hacı Sabancı, iddiaları doğruladı ve şu özel açıklamayı yaptı: "Medyada bu ilişkinin altı yıl sürdüğü söyleniyor ama toplam dört yıl sürdü. Ve bu dört yıl boyunca yaşanan her şey yalanmış. Bütün o mesajları gördüm. Medya lütfen o kıza mağdur rolünü oynatmasın; asıl mağdur olan benmişim."
Özge Ulusoy, annesiyle.
'KALİTESİZ SIFATI O KIZ İÇİN İLTİFAT'
HACI SABANCI'NIN SİNİRİ
Hacı Sabancı'nın, Özge Ulusoy'un annesiyle telefonda yaptığı yazışmaları gördüğü ve annesi Arzu Sabancı hakkındaki çirkin mesajlardan sonra çok sinirlendiği ortaya çıktı. Hacı Sabancı, önceki gün bu iddiaları kendisine soran bir magazin portalına, Özge Ulusoy ile ilgili şu ağır mesajı attı: "Aldığınız duyum doğru olduğu gibi, 'kalitesiz' sıfatı o kız için iltifat kalır."