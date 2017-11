Şeyda Coşkun, Sibel Can’ı da zayıflattı

BUGÜN NELER OLDU

Yıllardır fazla kilolarıyla mücadele eden Sibel Can , üç aydır ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun 'la çalışıyor. Üç ayda 10 kilo veren ve hâlâ zayıflamaya devam eden Can, haftada dört gün Şeyda Coşkun'un hazırladığı yemekleri yiyor, bir saat yürüyüş yapıyor ve yüzüyor. Şeyda Coşkun'un hazırladığı sebze ve meyvelerden oluşan mönüyü yiyen Can, özellikle mevsim salatalarına ağırlık veriyor. Sebze ve meyvelerden hazırlanan sular da ünlü sanatçının diyetine katkı sağlıyor. Her gün mutlaka ödem atıcı bir çay da içen Sibel Can'ın, istediği kiloya inmesine çok az kaldığı, yedi kilo daha vermeyi amaçladığı konuşuluyor.