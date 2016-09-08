15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri için Dosta Doğru özel yayını...

Atv ekranlarında yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru programında 15 Temmuz Şehitleri canlı yayında anıldı

Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru programında 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri için özel bir yayın yapıldı. Şehit yakınları ve Gaziler 15 Temmuz gecesini anlatırken canlı yayında duygusal anlar yaşandı. Prof.Dr Nihat Hatipoğlu ise 15 Temmuz Şehitleri için Hatim Duası okudu...

Nihat Hatipoğlu'ndan Şehitler için Hatim duası

15 Temmuz gecesi tankın önüne yatan Metin Doğan ise neler yaşadığını anlattı...

15 TEMMUZ GECESİ TANKIN ÖNÜNE YATAN METİN DOĞAN ANLATIYOR...

Canlı yayında Nihat Hatipoğlu 15 Temmuz Gecesini ise 'Şerefli, asil bir milletin tarihine yakışır bir biçimde duruşudur,direnişidir!' açıklamalarında bulunarak özetledi...

NİHAT HATİPOĞLU: ŞEREFLİ, ASİL BİR MİLLETİN TARİHİNE YAKIŞIR BİR BİÇİMDE DURUŞUDUR,DİRENİŞİDİR!