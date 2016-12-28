Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ayrılık!

ATV'nin fenomen dizilerinden olan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın önemli karakterlerinden birini canlandıran oyuncu diziye veda etti.
Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği 'Hızır' karakteri, sezon başından bu yana aranan haini bularak öldürdü. Haftalardır merak edilen "Hain kim?" sorusu Özer'in vurularak ölmesiyle cevap buldu.
'Özer' karakterini canlandıran Hakan Karahan için 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' serüveni sona erdi.
Oktay Kaynarca, İnstagram'da paylaştığı fotoğrafa, "Hakanım emeğine yüreğine sağlık, güzel bir yolculukdu, yolun açık olsun" notunu düştü.