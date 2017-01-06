Polis kızı Esra Erol’un yürekleri titreten konuşması

ATV ekranlarında her gün saat 16.30’da yayınlanan Esra Erol’da programının başarılı sunucusu dün yaşanan saldırı sonrası bugün gözyaşlarına hakim olamadı.

İzmir Bayraklı'daki adliyenin C kapısının önünde dün yapılan bombalı saldırıda 2 kişi şehit olmuştu.Esra Erol bugün canlı yayını gözyaşları içinde açtı. Tüm Türkiye'nin yüreğini titrettiği o dakikalarda ise herkesi birlik ve beraberliğe davet etti.

Öte yandan Erol, göz yaşları içinde "Dün yaşanan terör saldırısında canını verme pahasına büyük bir kahramanlık örneği gösteren Şehit polis Fethi Sekin'i minnetle anarken, sosyal medya aracılıyla halkı ayrıştıran, kin ve nefret tohumları ekmeye çalışanları toplumu kutuplaştırıcı mesajlar atanları yorumlar yapanları şikayet edin" dedi.

POLİS KIZI ESRA EROL’UN YÜREKLERİ TİTRETEN KONUŞMASI