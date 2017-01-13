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Anlı imkansızı başardı

  • Giriş Tarihi: 13.1.2017 02:18 Güncelleme Tarihi: 13.1.2017 02:19
Müge Anlı imkansızı başardı
Müge Anlı imkansızı başardı

ve Türkiye'nin fenomen yapımlarından biri olan ' Anlı ile ' programı Türk tarihin'de rekor kırarak olması zor bir başarıya imza attı.

'nin fenomen programı olan ' Anlı ile ' Türk tarihinde bir ilke imza attı.

Bugüne kadar ATV'de sabah kuşağında bir çok cinayeti aydınlatan, kaybolan ve ailesini arayanları bulup kavuşturan önceki gün yayınlanan bölümüyle prime time yapımlarını geride bırakmayı başardı.

PRİME TİME NEDİR?

"Prime time" televizyon izleyicisinin en yüksek izlenmeyle ekran karşısında olunan saattir. Bu saat dilimi ise 20.00 ile 23.00 arası olarak tanımlanırdı. Fakat Müge Anlı ile Tatlı Sert önceki gün ATV'de Sabah kuşağında yayınlanan programıyla neredeyse tüm prime time yapımlarını geride bırakarak toplam izleyicide ikinci oldu.

TÜRK TELEVİZYON TARİHİNDE DEVRİM NİTELİĞİNDE

Böylece Türk Televizyon tarihinde ilginç bir olay yaşandı ve "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı başarılı sunucu tarafından tarihe adını yazdırdı.

26 YILLIK SIR MÜGE ANLI'DA ÇÖZÜLÜYOR

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