Diriliş Ertuğrul 73. bölüm fragmanı izle - Ertuğrul bey pusudan kurtulabilecek mi?

Diriliş Ertuğrul 73. bölüm fragmanı yayınlandı! TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul, geçtiğimiz hafta yılbaşı sebebiyle tekrar bölümü ile ekranlara gelmişti. Diriliş Ertuğrul yeni bölümü ne zaman sorusu ise merak konusu olmuştu. Diriliş Ertuğrul, yeni bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Yeni bölümün ardından Diriliş Ertuğrul 73. bölüm fragmanı hemen aratılmaya başlandı. İşte Diriliş Ertuğrul 73. yeni bölüm fragmanı...

Diriliş Ertuğrul 73. bölüm fragmanı hayranlarını ekran başına kilitledi. Her bölümüyle reytinglere damgasını vuran Diriliş dizisi 72. bölümün ardından yeni bölüm fragmanını da yayınladı. Bu akşam yayınlanacak heyecanla beklenen 73. bölümde Ertuğrul ve Alpleri pusudan kurtulabilecek mi? İşte tüm detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 73. YENİ BÖLÜM NEFESLERİ KESEN FRAGMANI YAYINLANDI İZLE!

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 73. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul, 11 Ocak Çarşamba akşamı yani bugün yeni bölümü ile ekranlara geldi. Diriliş Ertuğrul 73. bölüm fragmanını bu başlık altından izleyebilirsiniz.



DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sinsi planlarına ara vermeden devam eden Ural son olarak Karakoncolos'u kullanarak yaptırmıştır. Baskın gerçekleşmiş fakat Ertuğrul son anda yetişerek Haçaturyan'ı kurtarmıştır. Şimdi bütün deliller Ural'ı işaret etmektedir. Peki, Ertuğrul Bey'in tutumu ne olacaktır?



Hanlı Pazar Ertuğrul Bey tarafından fethedilmiş, pazarın ticareti Müslümanca bir anlayışla yürütülmeye başlamıştır. Fakat etraftaki şer ocakları bu durumdan memnun değildir. Bu kişiler sinsi planlarla Ertuğrul Bey'in kurduğu bu yapıyı yıkmak için neler yapacaktır? Bölgedeki eşkıyaların hamlelerini bir bir bertaraf eden Ertuğrul, Karacahisar kalesinden gelen beklenmedik habere karşı nasıl bir hamlede bulunacaktır? Sultan Alaattin'in civarda sulhu tesis etmekle görevlendirdiği Ertuğrul Bey içine düştüğü zor durumlarda nasıl bir strateji uygulayacaktır?



Ertuğrul'un evlilik teklifini reddetmesiyle onuru kırılan Aslıhan'ın aşkı bir anda kine dönüşecektir. Onun bu halini fark eden Çolpan bu fırsattan nasıl istifade edecektir? İki oba kadınlarının çalıştığı kilimhanede işler nasıl devam edecektir?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL KATAR'DA YAYINLANACAK!

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi 'Diriliş Ertuğrul', 16 Ocak'tan itibaren Katar'da izleyicilerle buluşacak. Başrolde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisi, Arapça olarak Qatar TV'de ekranlara gelecek. Katar Medya Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Bin Hamad, Twitter hesabı üzerinden fenomen yapımın, 16 Ocak itibari ile Qatar TV'de Arapça olarak yayınlanacağını duyurdu.

TRT Genel Müdürü Şenol Göka, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, 60 civarında ülkeden yatırımcıların, 'Diriliş Ertuğrul'un kendi ülkeleriyle ilgili yayın haklarını satın almak için kendilerine başvurduğunu belirtmişti.